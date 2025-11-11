¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¾å³¤³ô¤ÏÈ¿Íî
Åìµþ»þ´Ö17:55¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26696.41¡Ê+47.35¡¡+0.18%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4002.76¡Ê-15.84¡¡-0.39%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27784.95¡Ê-84.56¡¡-0.30%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4106.39¡Ê+33.15¡¡+0.81%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8818.79¡Ê-17.09¡¡-0.19%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 83748.19¡Ê+212.84¡¡+0.25%¡Ë
¡¡£±£±Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿²ò½ü´üÂÔ¤ÏºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤ÇÇä¤êÍ¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤ÏÈ¿Íî¡££´£°£°£°¤ÎÀáÌÜ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ°ú¤±¤¿¡£¤³¤Î¿å½à¤«¤é¤µ¤é¤ËÇã¤¤¿Ê¤à¤Ë¤Ï¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤ËË³¤·¤¯¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ³ô¤ÏÂ³¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤¬£³¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ï»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿Íî¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢ÌÈÀÇÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢ÊÑ°µ´ï¡¦ÅÅÀþ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¤ÎÆÃÊÑÅÅ¹©¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£°åÌôÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹ñÌô¹µ¸Ô¡Ê¥·¥Î¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¹±Î´ÃÏ»º¡Ê¥Ï¥ó¥ë¥ó¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤Î¹±°Â¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê¥Ï¥ó¥¢¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î£Ñ£Â£Å¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¹ÛÊªÃµºº²ñ¼Ò¤Î¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·úÀß»ñºà¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ïー¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¡¢°åÎÅ¾ðÊó²ñ¼Ò¤Î¥×¥íŽ¥¥á¥Ç¥£¥«¥¹¡¢°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¥ì¥¹¥á¥É¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
