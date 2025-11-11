¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£·£·£â£ð¤È¾®Éý¤Ë½Ì¾®
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.67
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.44¡Ê+77¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.41¡Ê+74¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.175¡Ê+51¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.817¡Ê+15¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.292¡Ê+62¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.024¡Ê+35¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.2¡Ê+53¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.96¡Ê+29¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.892¡Ê+22¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.023¡Ê+35¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
