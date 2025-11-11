¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¢»î¹çÃæ¤Î¡È¥Ü¥È¥ëÅê¤²¤Ä¤±¡É¹Ô°Ù¤Ë¤è¤êÌó385Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¡Ä¥êー¥°¤¬È¯É½
¡¡11·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢NBA¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¤ËÈ³¶â½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Ï9Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÀï¤Î»î¹çÃæ¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼«¿È¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Ü¥È¥ë¤òÎÏ¶¯¤¯¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¹Ô°Ù¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2Ëü5Àé¥É¥ë¡Ê1¥É¥ëÌó151±ß´¹»»¤ÇÌó385Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¥Ü¥È¥ë¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¡×¤³¤È¤È¡Ö¾²¤ò´¥¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤ÎÃÙ±ä¤ò¾·¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Î2ÅÀ¤¬ÌäÂê¤¢¤ë¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤âÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¥é¥×¥¿ー¥ºÂÐ¥·¥¯¥µー¥º¤ÎÂè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê6Ê¬25ÉÃ¤ÇÈ¯À¸¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©ー¥¿ー¥Ü¥È¥ë¤ò¾²¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¡¢¼þ°Ï¤Ë¿å¤¬»¶Íð¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTSN¡Ù¤Îµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾Á°¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÈÈ¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥à¤ÏÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò±ø¤·¤¿¸å¤â¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Ï¤¿¤À¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÊ£¿ô¿Í¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¥±¥¬¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤ÆÀµ¤·¤¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ2°Ì»ØÌ¾¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÆþÃÄ¤·NBA¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ò·Ð¤Æºò¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥é¥×¥¿ー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ21ÆÀÅÀ6.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.0¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨51.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨31.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥×¥¿ー¥º¤Ï³«Ëë10»î¹ç¤ÎÀïÀÓ¤ò5¾¡5ÇÔ¡Ê11Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹9°Ì¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥×¥¿ー¥º¤Î·øÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤ò¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥×¥¿ー¥º¤Ï¼¡Àï¡¢12Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£