ÍµÈ¹°¹Ô¡¡11·î11Æü¡ÈÎã¤Î¼Ì¿¿¡ÉÅê¹Æ¡¡ºòÇ¯15¡¥7Ëü¤¤¤¤¤Í¡Öº£Ç¯¤âÅ·»È¹ßÎ×¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íCM¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö11·î11Æü¤Ï¥Ý¥Ã¥¡¼¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«¿È¤¬¥Ý¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Öº£Ç¯¤â¥Ý¥Ã¥¡¼Å·»È¤¬¹ßÎ×¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö1Ç¯Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡×¡ÖËèÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íCM¤¤Æ¤â¤¤¤¤º¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤¹¤®¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£#¥Ý¥Ã¥¡¼¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£15.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¡£