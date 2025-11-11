¤Ï¤Ê¤ï¡¡Ä«µ¢¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤¹¤ëºÊ¤Ø¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ò¹ðÇò¤·ÀÖÌÌ¡Ö¿²¤Æ¤ë»þ¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿É×ºÊ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²æ¡¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤º¤Ã¤Èº£ÆüÄ«¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢È¾Ê¬¥É¥Ã¥¥ê¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÃÒ»ÒÉ×¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¯¤Ê¡Ä¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤â¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÇ®Îõ¥¥¹¤âÈäÏª¡£¤Ï¤Ê¤ï¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÃÒ»ÒÉ×¿Í¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Ä«¤Î3»þ¤È¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤ÏÀÖÌÌ¤â¡Ö¿²¤Æ¤ë»þ¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡£¤¦¤Á¤Ï°¦¸¤¤¬2É¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥Þ¤Ë¤â¥Á¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤í¤±¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¥à¡¼¥ÉËþºÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬å«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î°ìÆü¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£