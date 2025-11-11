È¬Â¼ÎÝ¤¬3PÀ®¸ùÎ¨¤Ç¥êー¥°5°Ì¡ÄÆüËÜ¿ÍºÇÄ¹¡ÈNBA7Ç¯ÌÜ¡É¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Î¹¥È¯¿Ê
¡¡11·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬121－111¤Ç¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ë¾¡Íø¡£º£¥·ー¥º¥ó¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡3ÇÔ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹4°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¡£¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ä¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤¬¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Î¹â³ÎÎ¨¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¡£
¡¡¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤ÏÊü¤Ã¤¿3ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ·è¤á21ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨75.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê9/12ËÜ¡Ë¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¥·¥åー¥È¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ´11»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥êー¥Ö¥¹¤Ë¼¡¤°¥Áー¥àÆâ3°Ì¤È¤Ê¤ë1»î¹çÊ¿¶Ñ34.7Ê¬¤Ë½Ð¾ì¡£16.3ÆÀÅÀ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨58.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥êー¥°5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨52.4¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆÉôÌç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¤Î2020－21¥·ー¥º¥ó¤ËµÏ¿¤·¤¿13.8ÆÀÅÀ¡¢2021－22¥·ー¥º¥ó¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨44.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2023－24¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨53.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡£¤¤¤Þ¤À³«Ëë¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤½øÈ×Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀª¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÅÏî´ÍºÂÀ¤Î6¥·ー¥º¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëNBA7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿È¬Â¼¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤òÎÏ¶¯¤¯¼¨¤¹¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢13Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë11»þ30Ê¬¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£ー¡¦¥µ¥ó¥ÀーÀï¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¹¥Ä´¤ÊÁ°Ç¯²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢È¬Â¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3¥Ý¥¤¥ó¥È3ËÜ¤ò´Þ¤à21ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡ÄÈ¬Â¼ÎÝ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü