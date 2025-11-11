¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢±üÅÄÌ±À¸¤ËÄ¾ÃÌÈ½¡Ö²Î¤òºî¤Ã¤Æ¡×¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨OK¡ª¡Öº£Æü¡¢µ¢¤Ã¤Æºî¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê±üÅÄÌ±À¸¡Ê60¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ö¥¤¡¼¥¸¥å¡¼¡ú¥é¥¤¥À¡¼¡×¡ÖÂçÌÂÏÇ¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
±üÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Ï60¼þÇ¯¡£¤¯¤é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
2¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â²Î¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±üÅÄ¤µ¤ó¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡£Äù¤áÀÚ¤ê¡ÊÆü»þ¡Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¶Êºî¤ê¤òÄ¾ÃÌÈ½¡£¤³¤ì¤Ë±üÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¡¢µ¢¤Ã¤Æºî¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨OK¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ç¸ÞÌÚ¤Î¡Ö»³²Ï¡×¤È±üÅÄ¤Î¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤ò¥®¥¿¡¼¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£