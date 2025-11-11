81ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÌ¾Í¥¡×ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ä¤Å¤ê¡Ö´°àú¤Ê¼Çµï¤ò¤¹¤ëÊý¡×
ÇÐÍ¥¹õÂôÇ¯Íº¡Ê81¡Ë¤¬11Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Ë»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥ÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¹õÂô¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿!!¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¥¹¥¿¡¼¤ÇÌ¾Í¥¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿!ËÍ¤¬ÅìÊõ±Ç²èÀìÂ°»þÂå¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄËÍ¤âÅö»þ¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¡¹¤È¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¡Ä¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÌ¾Í¥¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤ä»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤Ï°Û¼Á¤ÎÊý¤Ç¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤¹¤ëÎ¾¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÄÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¶µ²Ê½ñ¤É¤¦¤ê´°àú¤Ê¼Çµï¤ò¤¹¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÎ®¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡Ä¹ç¾¸¡×¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£