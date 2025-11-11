¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¡¢´°àú¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿°µÅÝÅª´°À®ÅÙ¡¡¿Ê²½¤·¤¿ËÌ²¤¥á¥¿¥ë¤Î¸½ºß·Á
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤Î¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¤¬Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤â9ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Game of Faces¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥â¥À¥ó¥á¥¿¥ë¤ò¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¡£
Á°²ó¤Î2017Ç¯½éÍèÆü°Ê¹ß¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â²¤½£¤òÃæ¿´¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥ê¥ó¤ÏÊì¹ñ¤Î¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥Þ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥é¥ô¡¦¥Þ¥°¥Ì¥½¥ó¤âÊì¹ñ¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¤Ç¤â³èÌöÃæ¤À¡£
¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶áÇ¯¤Ï¥µ¥Ð¥È¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥ë¥Õ¡¢¥Ð¥È¥ë¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤äÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢¾ï¤Ë³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î8Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤Ë4Ëç¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ì¶Ê¤ò½ü¤¡¢Á°²ó¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¿·Á¯¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë¡¢Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¸ø±é¤ÏÄÌ¾ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤è¤ê¤âÄ¹¼Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï²¤½£¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬´°àú¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£
Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤¿´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥ê¥ó¡ÊVo¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤é°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖIn the Arms of a Devil¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¡ÖGame of Faces¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯½øÈ×¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò°ìµ¤¤ËÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥ë¥¹¤Î°§»¢¤ËÂ³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖNatural Born Killer¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÍí¤ß¤â¸«»ö¤Ç¡¢¥é¥ô¡¦¥Þ¥°¥Ì¥½¥ó¡ÊG¡Ë¤È¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡ÊG¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ª¥ë¥½¥ó¤Î3¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤â¡¢¤â¤Ï¤äÈà¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµá¿´¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÏÃæÈ×¤ÇÂç¤¤¯É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤¿¹½À®¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤òÂà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥é¥ô¡ÊG¡Ë¡¢¥ß¥«¥¨¥ë¡ÊG¡Ë¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡ÊB¡Ë¡¢¥²¥ª¥ë¥°¡ÊDr¡Ë¤Î4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ø·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦²¦Æ»Ãæ¤Î²¦Æ»¤Î±é½Ð¡£
¤µ¤é¤Ë°Õ³°À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¤À¡£¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¤Î³Ú¶Ê¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤Ë¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ë¥ë¥¹¤Ï¥¢¥«¥Ú¥é¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£Èà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢µÒÀÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë²£¸þ¤¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¼Â¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥¹¥´¡¼¥¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¥¤¡¼¡ª¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¾ìÆâ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÅÙ¡¹¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç»È¤ï¤ì¤ë4¤ÄÂÇ¤Á¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥¿¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿½Å¸ü¤Ê¥ê¥Õ¡¢Î®Îï¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¯¥¹¡¢¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ï80Ç¯Âå¤Î¥á¥¿¥ë¤ò°¦¤¹¤ëÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÈ×¤Ï¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¡ÖThe Human Paradox¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇºÇ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡ÖDevilry of Ecstasy¡×¤Ø¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤Î¾ÈÌÀ¤â¥À¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ËÊÑ²½¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖHeartless Madness¡×¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸±¦¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¥¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¼êË¡¡Ê¾Ð¡Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
½ª»Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¢¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ä¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢Í¥¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÄ¹È±¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡£¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ë80Ç¯Âå¤ÎÎÉ¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤ÎÌÏÊï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤éÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬´°Á´¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÍèÆü»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥ë¥¹¤Î²ÎÀ¼¤Ï¥í¥Ë¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¥é¥ô¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¥¤¥ó¥°¥ô¥§¥¤¤À¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏÈà¤é¤³¤½¤¬Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î´ð½àÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡Ö¥Ë¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¥é¥ôÉ÷¤Î¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ìó90Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤«¤éÁÈ¤Þ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê³Ú¶Ê¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤ä¥É¥é¥à¥½¥í¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¡¢¸½ºß¤ÎÈà¤é¤ÎÁ´¤Æ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´°À®·Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
8Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ý Sweeet Rock / Aki
¼Ì¿¿¡ý ShimaZi
¡ã Dynazty ¡Á Japan Tour 2025¡Á¡ä
2025.11.7 AKABANE ReNY alpha
1.In the Arms of a Devil
2.Game of Faces
3.Natural Born Killer
4.The Grey
5.Waterfall
6.instrumental medley¡ÊInstict,The White, Highway Star¡Ë
7.Acoustic Medley¡ÊMy darkest hour, The Power of Will, Yours¡Ë
8.Call of the Night
9.Firesign
¡ÁDrum Solo¡Á
10.Presence of Mind
¡ÁEncore¡Á
11.The Human Paradox
12.Devilry of Ecstasy
13.Heartless Madness