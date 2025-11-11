INI¡¢½é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖPresent¡×MV¸ø³«
INI¤¬¡¢11·î19Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëWINTER SINGLE¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPresent¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥é¥Ü¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢Ï¢ÆüÍÍ¡¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬È¯¿®¤µ¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÖPresent¡×¤Ï¡¢INI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÓ粼Íý¿Í¤ÈÀ¾ Þ«¿Í¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È°¦¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç²ò¤¤Û¤°¤·¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅù¿ÈÂç¤ÎÉ½¸½¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡¢Pop R&B´ðÈ×¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä°¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ ¤³¤Î¶Ê¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦INI¤Î¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤Î²¹¤â¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¼º¤ï¤ì¤¿³¹¤ÇºÆ¤ÓINI¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´×»¶¤È¤·¤¿³¹¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑÉÊ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¡¢Éñ¤¤»¶¤ëÀã¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎINI¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢³Ú¤·¤²¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
https://youtu.be /idlKynwc5zc
¢£¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×
2025Ç¯11·î19Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
◼︎Present ver.¡ÊCD+DVD¡Ë
¡ï1,900¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,727¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
¡ÎCD¡Ï
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é
¡ÎDVD¡Ï
INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #1
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
01.±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)1Ëç
02.¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊPresent ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
03.¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊPresent ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
04.MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊPresent ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
◼︎Cake ver.¡ÊCD+DVD¡Ë
¡ï1,900¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,727¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
¡ÎCD¡Ï
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.True Love
¡ÎDVD¡Ï
INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #2
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
01.±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)1Ëç
02.¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊCake ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
03.¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊCake ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
04.MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊCake ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
◼︎Holiday ver.¡ÊCD ONLY¡Ë
¡ï1,400¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,273¡Ë
¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹
¡ÎCD¡Ï
01.Present
02.U MINE
03.True Love
04.·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
01.±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)1Ëç
02.¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊHoliday ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
03.MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊHoliday ver. 11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
◼︎Sweet ver.¡ÊCD ONLY¡Ë
¡ï1,700¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,545¡Ë
¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹
RIHITO Ver.
TAKUMI Ver.
MASAYA Ver.
TAKERU Ver.
YUDAI Ver.
FENGFAN Ver.
HIROMU Ver.
SHOGO Ver.
HIROTO Ver.
KYOSUKE Ver.
JIN Ver.
¡ÎCD¡Ï
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
01.±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
02.¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ - ¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê½ñ¤ ver. -¡ÊSweet ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
03.¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ - ½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È ver. -¡ÊSweet ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
04.¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊSweet ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ë¥«¥È¥ì¥«1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
05.MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊSweet ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMINI¥È¥ì¥«1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
¢¨Sweet ver.¤ÏINI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£