À¶½Õ¡¢harevutai 6¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖËºµÑ¤Î¶õ¡×ÈäÏª¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤â´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö·à¾ì¡Èharevutai¡É¤¬¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é6Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¤È¤·¤Æharevutai 6¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÀ¶½ÕxTSFes 2025 SPECIAL STAGE¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÓÂÞÀ¾¸ý¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÀ¶½Õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦À¶½Õ¤¬¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦Sads¤Î³Ú¶Ê¡ÖËºµÑ¤Î¶õ¡×¤òÈäÏª¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ2000Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯¤ÏÊüÁ÷¤«¤é25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÃÓÂÞ¤È¤¤¤¦³¹¤ÈÀ¶½Õ¤Î²»³Ú¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢À¶½Õ¡ßIKEBUS¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤Î¸ø³«¥È¡¼¥¯¼ýÏ¿¤¬¡¢HarezaÃÓÂÞ1F¤Ë¤¢¤ë¡Öharevutai studio¡Ê¥Ï¥ì¥Ö¥¿¥¤¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÅöÆü¤Î¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ11·î24Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Îµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£