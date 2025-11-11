MUCC¡¢¡ãMUCC TOUR 2025¡ØDaydream 1997¡Ù¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
MUCC¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØMUCC TOUR 2025¡ÖDaydream 1997¡×¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯4·î£²Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1997¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãMUCC TOUR 2025¡ØDaydream 1997¡Ù¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦CLUB CITTA¡Ç¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ä¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥ô¤Ç¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡ÖDaydream Believer¡×¤Î¿Ê²½¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÁ´¶ÊÈäÏª¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãMUCC TOUR 2024¡ØDaydream¡Ù¡ä°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤È¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈæ³Ó¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ä¡¢¥é¥¤¥ô²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD2Ëç¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢MUCC¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡Ö¼ë¥¥¥ÎÅÇ¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÈÎÇä¤ÏËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤À²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£Blu-ray+CD¡ØMUCC TOUR 2025¡ÖDaydream 1997¡×¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨¼ë¥¥¥ÎÅÇ¡Ü²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä
2Blu-ray+2CD
ÉÊÈÖ: MSHN-210~213
²Á³Ê¡§25,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸&60P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ÚDISC1¡ÛBlu-ray 1
MUCC TOUR 2025¡ÖDaydream 1997¡×
2025.06.07 CLUB CITTA¡Ç
01.Daydream
02.ºù
03.invader
04.éñéÙ¤È»þ·×
05.G.G.
06.B&W
07.Round & Round
08.October
09.Boys be an Vicious
10.Guilty Man
11.LIP STICK
12.ÉÔ»àÄ»
13.¢¤¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡Ë
14.Áó
15.°¦¤Î±´
16.¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÌ¤Íè
17.¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê
18.Ì¾¤âÌµ¤Ì´
19.Daydream Believer
20.ºÇ½ªÎó¼Ö
21.1997¡Ê2025 ver.¡Ë
22.ÍöÃò
¡ÚDISC2¡ÛBlu-ray 2
MUCC TOUR 2024¡ÖDaydream¡×
2024.12.22 ¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
01.¥Û¥à¥é¥¦¥¿
02.¥¢¥«
03.Âç·ù¤¤
04.Mr.Liar
05.invader
06.¥µ¥¤¥ì¥ó
07.°¦¤Î±´
08.G.G.
09.Friday the 13th
10.¤Ï¤ê¤Ü¤Æ¤Î¤ª¤È¤Ê
11.Round & Round
12.Violet
13.October
14.Ø¨ -JUSTICE-
15.¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê
16.ÌÜâÁ
17.Í¼¹È
18.My WORLD
19.Daydream Believer
20.¥Ï¥¤¥Ç
21.¾«ÉØ
22.ÍöÃò
Documentary of Daydream & Daydream 1997
¡ÚDISC3¡ÛCD 1
MUCC TOUR 2025¡ÖDaydream 1997¡×
2025.06.07 CLUB CITTA¡Ç
01.Daydream
02.ºù
03.invader
04.éñéÙ¤È»þ·×
05.G.G.
06.B&W
07.Round & Round
08.October
09.Boys be an Vicious
10.Guilty Man
11.LIP STICK
¡ÚDISC4¡ÛCD 2
MUCC TOUR 2025¡ÖDaydream 1997¡×
2025.06.07 CLUB CITTA¡Ç
01.ÉÔ»àÄ»
02.¢¤¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡Ë
03.Áó
04.°¦¤Î±´
05.¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÌ¤Íè
06.¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê
07.Ì¾¤âÌµ¤Ì´
08.Daydream Believer
09.ºÇ½ªÎó¼Ö
10.1997¡Ê2025 ver.¡Ë
11.ÍöÃò
¢§MUCC¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡Ö¼ë¥¥¥ÎÅÇ¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë18¡§09¡Á
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¡Ê2026Ç¯1·îÃæ½Ü³«ºÅÍ½Äê¡¦¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡Ë
Æþ²ñ¡§https://fanicon.net/fancommunities/4122
¢£¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNever Evergreen¡×
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËRelease
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TKCA-75314¡¡²Á³Ê¡§3,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD¡Ï
1.Never Evergreen
2.ÌëÉ÷¡Ê¤è¤ë¤«¤¼¡Ë
3.°ñ-¥¤¥Ð¥é-
4.Never Evergreen (Original KARAOKE)
5.ÌëÉ÷¡Ê¤è¤ë¤«¤¼¡Ë (Original KARAOKE)
6.°ñ-¥¤¥Ð¥é- (Original KARAOKE)
¡ÎDVD¡Ï
1.Never Evergreen Music Video
2.Documentary of Never Evergreen
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TKCA-75315¡¡²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¡ûCROWN TOKUMA SHOP¸ÂÄêÈ×
¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥â¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÜCD¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë
¡¦¡ÖNever Evergreen | íýàç¥â¥Ç¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉÕ* | ¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈ× | CD(¥·¥ó¥°¥ëÄÌ¾ïÈ×)¡×TKZA-10053 \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ÖNever Evergreen | ¥ß¥ä¥â¥Ç¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉÕ* | ¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈ× | CD(¥·¥ó¥°¥ë)¡×TKZA-10054\¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¡ÖNever Evergreen | YUKE¥â¥Ç¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉÕ* | ¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈ× | CD(¥·¥ó¥°¥ë)¡×TKZA-10055 TKZA-10054\¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¨MagSafeÂÐ±þ¡¦PSEÅ¬¹çÉÊ¡¦ICÊÝ¸îµ¡Ç½¡§²á½¼ÅÅ¡¢²áÊüÅÅ¡¢²áÅÅÎ®¡¢²áÅÅ°µ¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈËÉ»ßÉÕ
https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255¡¡
¢¡MUCC¡ÖNever Evergreen¡×¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00 ¡÷Âçºå»ÔÆâ [YUKKE]
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00 ¡÷Ì¾¸Å²°»ÔÆâ [¥ß¥ä]
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ¡÷Åìµþ½©ÍÕ¸¶ [Á´°÷]
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡÷¿å¸Í»ÔÆâ [íýàç]
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
½é²ó¸ÂÄêÈ×1Ëç¡¦¡¦¡¦2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ&¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¥µ¥¤¥ó
ÄÌ¾ïÈ×1Ëç¡¦¡¦¡¦2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
¡ö½é²ó¸ÂÄêÈ×1Ëç¡¦¡¦¡¦4¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ&¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¥µ¥¤¥ó
¡öÄÌ¾ïÈ×1Ëç¡¦¡¦¡¦4¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
¢¡¡Ö🎄¥ê¥ß¥¹¥¿MUCC¥ê¥¹¥Þ¥¹🎄¡×
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00¡Á¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§íýàç¡¦¥ß¥ä¡¦ YUKKE¡¡»þ´Ö
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
êÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º MUCC·¸
info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp
¢£¡ãMUCC TOUR 2025¡ÖLove Together¡×¡ä
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡OPEN 17:15 / START 18:00¡¡¡¡
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡OPEN 17:15 / START 18:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§RAZOR
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¡¡OPEN 17:15 / START 18:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§Ûæ
2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§¥á¥ê¡¼
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÂçºåSTUDIO PARTITA¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§ XANVALA
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåSTUDIO PARTITA¡¡OPEN 17:15 / START 18:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§ nurié
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸Í¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡OPEN 17:15 / START 18:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§ MAMA.
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸Í¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡OPEN 17:15 / START 18:00
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡§ CHAQLA.
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Åìµþ¥¥Í¥Þ俱³ÚÉô¸ø±é¡§1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢2F»ØÄêÀÊ
¢¨Â¾²ñ¾ì¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://x.gd/zKasA
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=362876
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2536536
◾️¤½¤ÎÂ¾¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÖMUD FRIENDS 2000¡Á2025¡×¡÷Zepp DiverCity Tokyo
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ö¡ÈThe Theory of SCIENCE¡É¡ÁShinjuku club SCIENCE 10th Anniversary¡Á¡×
2025Ç¯12·î31Æü(¿å) ¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡× ¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
