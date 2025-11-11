¤Ï¤¤¡¢ÀÀ¤¤¤Þ¤¹


¼Ì¿¿²Ö²Ç¤È¤Ê¤êÅÏÊÆ¤·¤¿½÷À­¶µ»Õ¡£»Å»ö¤ò¼­¤á¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤Î¤â¤È¤Ø¡¿¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Ê1¡Ë

20À¤µª½éÆ¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ­¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í½÷À­¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼Ì¿¿·ëº§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸«¹ç¤¤·ëº§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸ò´¹¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÆ±°Õ¤¹¤ì¤Ð·ëº§¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£

±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀéÄá¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¿·Ê¹µ­¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µÁ¾¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼Ì¿¿·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Í³¤ÇÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»×ÁÛ¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿µÁ¾¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£

¤«¤Ä¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö·ëº§¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÎøÊª¸ì¡×¡£¸Î¶¿¤«¤é¤Ï¤ë¤«±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¡¢È¿È¯¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ïß·Åç¥è¥¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½¸ÃÄ·ëº§¼°²ñ¾ì


¤â¤Ã¤ÈÀè¿ÊÅª¤ÊÊý¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î


²¤ÊÆ¤Î»×ÁÛ¤ËÀ÷¤Þ¤í¤¦¤È¤ÏÈù¿Ð¤â»×¤ï¤Ê¤¤


ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Ê¤µ¤¤


Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï


¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤À


»ä¤Ï°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤òÍê¤ê¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿


ÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤¬¤Ä¤Î¤ë


Yes, I do.


ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤É×¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤¿¤Î¤À


Ãø¡áß·Åç¥è¥¦¡¿¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É1¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù