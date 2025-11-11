½¸ÃÄ·ëº§¼°¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ÀÀ¤¤¡£¼Ì¿¿·ëº§¤·¤¿É×¤ÈÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡ª¡¿¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Ê5¡Ë
¼Ì¿¿²Ö²Ç¤È¤Ê¤êÅÏÊÆ¤·¤¿½÷À¶µ»Õ¡£»Å»ö¤ò¼¤á¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤Î¤â¤È¤Ø¡¿¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Ê1¡Ë
20À¤µª½éÆ¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í½÷À¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼Ì¿¿·ëº§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸«¹ç¤¤·ëº§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸ò´¹¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÆ±°Õ¤¹¤ì¤Ð·ëº§¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀéÄá¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µÁ¾¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼Ì¿¿·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Í³¤ÇÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»×ÁÛ¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿µÁ¾¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïß·Åç¥è¥¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¡áß·Åç¥è¥¦¡¿¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É1¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù