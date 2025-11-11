¡Ø¹ñÊõ¡Ù½é¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡È¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÉÇÛÉÛ·èÄê¡¡Éû²»À¼¥¬¥¤¥É¾å±Ç¤â
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù½é¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬11·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¤À¡£µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë®²è¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ½µ´ÖÉôÌç¡¢6·î¤Ë¤Ï¾å³¤¹ñºÝ±Ç²èº×¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¥«¥ó¥Ì¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢9·î¤Ë¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×Special PresentationÉôÌç¤ä³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¡£10·î¤Ë¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥¯¥íー¥¸¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£ÇÛµë¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡ÖGKIDS¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¤ËËÌÊÆ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬11·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«158Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1207Ëü5,396¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯4016Ëü5400±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Îò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù½é¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ý¥ÁÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡£´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢´îµ×Íº¤È½Ó²ð¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î½÷·Á»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2¼ïÎà¤¬¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤ÆÇÛÉÛÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¤ÈÃæÂ¼°íÂÀÏº¡¢¤½¤·¤ÆÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢Éû²»À¼¥¬¥¤¥É¾å±Ç¤â·èÄê¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²ÎÉñ´ì»ØÆ³¤òÌ³¤á¤¿òî¼£Ïº¤È¿¶ÉÕ¤Î°íÂÀÏº¡Ê±Ç²è¤Ç¤Ï¸ãºÊÆÁÍÛ¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¡¢Íû´ÆÆÄ¤¬¡¢·àÃæ¤Î²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ¤ÎÇØ·Ê¤äÌòÊÁ¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£òî¼£Ïº¤È°íÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤ª²È·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡¢ÉñÂæÎ¢¤ä³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÙ¤ê¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÂåÌò¡×¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Î¿´¶¡¢¡Ö¸ý¾å¡×¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢Àð»Ò¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÍý²ò¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ëÎ¢ÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Éû²»À¼¥¬¥¤¥É¾å±Ç¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤ê³Æ·à¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
