Â¼¾å½¡Î´¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¤é? ¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡»°ÎÝ¼êÁè¤¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤òÍ½ÁÛ
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£Â¼¾å½¡Î´¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»°ÎÝ¼êÁè¤¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Â¼¾å½¡Î´
¡û¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¹¡×
8Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢MLB¤ÎÁ´30µåÃÄ°¸¤Æ¤Ë·ÀÌó²ÄÇ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¡£¤â¤·¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¤Þ¤º¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Î¼éÈ÷¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï30µåÃÄ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤â¤¦¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¤¹¡£Êá¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥¢¥¦¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤¿¤éË½Åê¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Á÷µå¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¼¾å¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¡¢ÀµÄ¾¡¢¼éÈ÷¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÇÎ¨2³ä4Ê¬3ÎÒ¤Í¡£¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬19ËÜ¡¢ÂÇÅÀ¤¬67¡×¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤Îº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¡¢·ëÏÀ¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ä¡ÄÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÇÎ¨2³ä4¡Á5Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï30ËÜ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö90ÂÇÅÀ¤«¤é100ÂÇÅÀ¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼Ä¶¤¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÍ½ÁÛ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç50ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤äÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤Î½õ¸À¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢Â¼¾å¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»°ÎÝ¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¡¢À¾Éð¤Î°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¡¢µð¿Í¤Î°ì·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤Ë¤è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä°¦¹ÃÌÔ»á¡¢¹ß·¹î¼Â»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ìîµå³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¼«¿È¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¾·æÛÈëÏÃ¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(¢¨Æ°²è¡Ö¡ÚÊó¹ð¡Ûµð¿Í·³¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¤Î¿ÆÉã¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Ë¤Æ)¡£
Â¼¾å½¡Î´
¡û¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¹¡×
8Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢MLB¤ÎÁ´30µåÃÄ°¸¤Æ¤Ë·ÀÌó²ÄÇ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¡£¤â¤·¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÇÎ¨2³ä4Ê¬3ÎÒ¤Í¡£¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬19ËÜ¡¢ÂÇÅÀ¤¬67¡×¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤Îº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¡¢·ëÏÀ¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ä¡ÄÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÇÎ¨2³ä4¡Á5Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï30ËÜ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö90ÂÇÅÀ¤«¤é100ÂÇÅÀ¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼Ä¶¤¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÍ½ÁÛ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç50ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤äÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤Î½õ¸À¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢Â¼¾å¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»°ÎÝ¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¡¢À¾Éð¤Î°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¡¢µð¿Í¤Î°ì·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤Ë¤è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä°¦¹ÃÌÔ»á¡¢¹ß·¹î¼Â»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ìîµå³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¼«¿È¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¾·æÛÈëÏÃ¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(¢¨Æ°²è¡Ö¡ÚÊó¹ð¡Ûµð¿Í·³¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¤Î¿ÆÉã¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Ë¤Æ)¡£