STAYC¡¢ÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³«
STAYC¤¬¡¢2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢Âè1¾Ï¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÁ´17¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯Ê¬¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPOPPY¡×¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLover, Killer¡×¤Þ¤Ç6¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÖÍå¤·¡¢2025Ç¯²Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡¢ºÇ¿·´Ú¹ñ²Æ¤Î¥¢¥ó¥»¥à¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖI WANT IT¡×¤ÎJapanese Ver.¤Ê¤É¿·Ï¿²»¶Ê5¶Ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¸õÊä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°¤ÎDVD¤Ë¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é6th¥·¥ó¥°¥ë¤Þ¤Ç¤ÎMV¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹MV¤ò´Þ¤àÁ´7¶Ê¤Ë¡¢ºÇ¿·´Ú¹ñ³Ú¶Ê¡ÖI WANT IT¡×MV¤Î·×8¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤ÎÈÎÇä¤ä±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️ÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://lnk.to/stayc_sa_ec
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÚCD¡Û¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ / Á´17¶Ê¼ýÏ¿¡Ê¿·¶Ê5¶Ê´Þ¤à¡Ë
MWUAH ¢¨¿·¶Ê
I WANT IT (Japanese Ver.) ¢¨¿·¶Ê
BEBE (Japanese Ver.)
POPPY
Teddy Bear (Japanese Ver.)
ASAP (Japanese Ver.)
LIT
STEREOTYPE (Japanese Ver.)
Tell Me Now
Satellite ¢¨¿·¶Ê
Lover, Killer
Say My Name ¢¨¿·¶Ê
MEOW
GPT (Japanese Ver.)
Bubble (Japanese Ver.)
Cheeky Icy Thang (Japanese Ver.)
Stay WITH me (Japanese Ver.) ¢¨¿·¶Ê
¡ÚDVD¡Û¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß / Á´8¶Ê¼ýÏ¿
¡ÖPOPPY¡×Music Video
¡ÖTeddy Bear-Japanese Ver-¡×Music Video
¡ÖLIT¡×Music Video
¡ÖMEOW¡×Music Video
¡ÖGPT -Japanese Ver.-¡×Music Video
¡ÖLover, Killer¡×Performance Music Video
¡ÖBEBE -Japanese Ver.-¡×Performance Music Video
¡ÖI WANT IT -Korean Ver.-¡×Music Video
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×
CD+DVD
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UPCH-29481
»ÅÍÍ¡§
¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
BOOKLET 32P
ÉõÆþÆÃÅµ¡§
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA Ver. (¥»¥ë¥Õ¥£¡¼) ¢¨Á´12¼ï¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ2¼ï¡Ë¤«¤é2Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë
CD
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UPCH-29482
»ÅÍÍ¡§
BOOKLET 32P
½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ¡§
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB Ver.¡Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ë ¢¨Á´6¼ï¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ1¼ï¡Ë¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¤´Ãí°Õ¡§ ÄÌ¾ïÈ×½é²ó¥×¥ì¥¹¤Ïºß¸Ë½ªÎ»¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡ÊUPCH-20686¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê3300±ß¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼SoloÈ×¡ÊÁ´6·ÁÂÖ¡Ë
CD
²Á³Ê¡§³Æ4,510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SUMINÈ×¡ÊUPCH-29483¡Ë
SIEUNÈ×¡ÊUPCH-29484¡Ë
ISAÈ×¡ÊUPCH-29485¡Ë
SEEUNÈ×¡ÊUPCH-29486¡Ë
YOONÈ×¡ÊUPCH-29487¡Ë
JÈ×¡ÊUPCH-29488¡Ë
»ÅÍÍ¡§
¥Ç¥«¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ê30cm¡ß30cm¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§
³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È³¨ÊÁ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
2¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥«¡¼¥É
³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê4¤ÄÀÞ¡Ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC Ver.¡Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ë ¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼2¼ïÉõÆþ
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¾ðÊó
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÁÂÖ¤ò1Ëç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£