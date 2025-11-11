¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â£·°Ì¤¬Àº°ìÇÕ¡¡¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Î¥ß¥¹¤ÇºÇ¸åÈø¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
F1Âè21Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ÏÍ½Áª16°ÌQ1ÇÔÂà¤Î¾×·â¤«¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÊÑ¹¹¤È¿·ÉÊ¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅêÆþ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¡Éé¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥¯¤òµÊ¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥äÃæ¿´¤Î¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÊø¤µ¤º¹¶¤áÂ³¤±¡¢3°ÌÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤¬½øÈ×¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð...¡¡photo by BOOZY
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀÇ½Îô²½¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¤Î½ªÈ×¤Ë¶á¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿ôÇÏÎÏÃ±°Ì¤Îº¹¤Ï½Ð¤ë¡£¤½¤Î¿·ÉÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸ú²Ì¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÀÞ¸¶¿ÂÀÏº¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó²°¤Î²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¸ú¤¤¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤âµ÷Î¥¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¿·ÉÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê3Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹°ÊÁ°¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÌá¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÁö¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢Í½Áª¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ®¸ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¼«ÂÎ¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¶âÍË¤ÎÆæ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥·¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡»ö¼Â¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤ò¼Î¤Æ¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇºÇ¤âÍÍø¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤Î¿·ÉÊ¤¬3¥»¥Ã¥È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬¤òºÎ¤Ã¤¿¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ÇÁö¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä3¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤À¡£
¡¡ºÇ½ª¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¾ò·ï¤¬Æ±¤¸¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMGÀª¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å°Ì¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤À¡£¡Ú¡Ö10ÉÃ¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¶Á¤¤¤¿¡Û
¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆÃ¤ËºÇ½ª¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Á´¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤«¤éÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡³ÑÅÄ¤¬¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Î6¼þÌÜ¤Ë¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢10ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½¸ÃÄ¤«¤éÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½¸ÃÄ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¤¬¤é¤ºÌ©½¸¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö10ÉÃ¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¶Á¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤æ¤¨¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èò¤±¤é¤ì¤¿ÀÜ¿¨¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡½¸ÃÄ¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇµÞ¸ºÂ®¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ê²óÈò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥ó¤Ë¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë¤¤¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÂ®ÅÙ¤È¥¿¡¼¥ó¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÜÂ¬¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤Ç¡ËÂÎÀª¤ÏÊø¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É»ß¤Þ¤ê¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ï±ÇÁü¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤Î10ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë¤Î10ÉÃ¸åÊý¤ËÌá¤ê¡¢¥¿¥¤¥äº¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ª¥³¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤òÈ´¤¤¤Æ12°Ì¡£¤½¤Î¸å¤Ï1¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤Ç7°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤¬¥¿¥¤¥ä¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥¿¥¤¥äº¹¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð7°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤¬Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢10ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¾Ã²½¤Ç¤¤º¤µ¤é¤Ë10ÉÃ¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î10ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¾ÞÁè¤¤¤«¤é¤ÏÃ¦Íî¤·¡¢ºÇ¸åÈø¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Æ±¤¸ºÇ¸åÊý¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â3°ÌÉ½¾´Âæ¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁºÇ²¼°Ì¤Î17°Ì¡£³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¸«¤»¤¿Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤À¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Îº¹¡Û
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â7°ÌÁè¤¤¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Âè1¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç½¸ÃÄ¤ò¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈÈ´¤¤¤ÆÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤ÆÈ´¤±¤º¤ËËä¤â¤ì¤¿³ÑÅÄ¤Îº¹¤À¡£¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤É¤³¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î¸å¤ÎÀï¤¦¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯º¹¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×º¹¡¢PU¤Îº¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Îº¹¡¢°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤Îº¹¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥Þ¥·¥ó¤È¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤Îº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤Îº¹¤À¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¾ï¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´°À®ÅÙ¤Îº¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡²¿¤â¤«¤â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹½µËö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¹¶¤á¤ë¤À¤±¹¶¤á¤Æ¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡2026Ç¯¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤È»ñ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£