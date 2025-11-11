Æü¥Æ¥ì¡¦¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê¤¬»àµî¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤óÆ®ÉÂ3Ç¯¡¢¸åÇÚ¥¢¥Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î»Å»ö¡É¤Ç¤Î¾Ð´é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈá¤·¤ß
¡¡11·î10Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£53ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯8·î¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£7ÆüÌë¤Ë¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Âð¸å¤ËÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Ë¤è¤ê¡¢8Æü¸á¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢¡Ønews every.¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¡¢ÎäÀÅ¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Áá¤¹¤®¤ëë¾Êó¤Ë¡¢³Æ½ê¤«¤éÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ëµ¤¾æ¤Ê»Ñ¤Ç½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿ûÃ«¥¢¥Ê¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡¹¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ô¿ûÃ«¥¢¥Ê¡¢Àè½µ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¼Â¶·¤·¤Æ¤Æ¡¢È©¤Î¿§¤Ä¤ä¤¤¤¤¤Ê¤¡¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¤¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Õ
¡Ôç¹Â¡¤¬¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤À¸¤À¸¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Ä¤é¤¤¤Ê¡Ä¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤Á¤ç¤¦¤ÉÀèÆü¡¢¡ÖÂ¼»³¥¢¥Ê¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤È¥´¥ë¥ÕÃæ·Ñ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤Î°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Õ
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Î¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢11·î2Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥´¥ë¥ÕÃæ·Ñ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç¤Î¥á¥¤¥ó¼Â¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸¤¯Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤ÈÂ¼»³´îÉ§¥¢¥Ê¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤í¡¢¼ã´³¤ä¤»¤¿»Ñ¤¬¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£°ËÆ£¥¢¥Ê¤¬¾è¤»¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹ÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£