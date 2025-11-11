¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¹Í¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö! ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖK-VISION¡×¤È¤Ï?
¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤¬¡Ö¼¡À¤Âå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖK-VISION¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡×¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤«¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖK-VISION¡×
·Ú¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤?
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö)¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÇ³Èñ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÆþ¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÉáÄÌ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥À¥¤¥Ï¥ÄÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¡¢Æ°ÎÏ¤ò2¤ÄÀÑ¤à¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£(¶îÆ°ÍÑ)¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÎÎ¾Êý¤òÅëºÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Çºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Ú¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢´Ä¶µ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ú¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¡¢¥â¥Î¤È¤·¤ÆÉ¬¤ºÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Î4³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤«¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó·Ú¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬¡Ö·Ú¤Ç¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£·Ú¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(·ÚEV)¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ú¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤¬·ÚEV¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤ÄÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤«¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¡¤ÎÂç¤¤Ê´Ä¶µ¬À©¤Ï2030Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë½ç¼¡¡¢·Ú¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2030Ç¯¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤ë?
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¼°¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥·¥ê¡¼¥º¼°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅÍÑ¤Ë»È¤¤¡¢ºî¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¾®·¿¼Ö¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ÇÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe-SMART HYBRID¡×¤Ï100¡ó¥â¡¼¥¿¡¼Áö¹Ô¤Ë¤è¤ëÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£½¾Íè¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó(¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡áCVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»)¤ËÈæ¤ÙÇ³ÈñÀÇ½¤ÏÌó20¡ó°Ê¾å¤â¸þ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÁö¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤Ï660cc¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅ¤Î¤ß¤Ë»È¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï660cc¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£¥í¥Ã¥¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÇÓµ¤ÎÌ1.2L¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¥í¥Ã¥¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É(È¯ÅÅÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó)¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖK-VISION¡×¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦
·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¥À¥¤¥Ï¥ÄÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤ËÁÇÁá¤¯¶î¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¡£·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤µ¤¨Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅÅÈñ(ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ³Èñ¤Î¤è¤¦¤Ê³µÇ°)¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥À¥¤¥Ï¥ÄÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖK-VISION¡×
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö)¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÇ³Èñ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÆþ¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÉáÄÌ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥À¥¤¥Ï¥ÄÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¡¢Æ°ÎÏ¤ò2¤ÄÀÑ¤à¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£(¶îÆ°ÍÑ)¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÎÎ¾Êý¤òÅëºÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Çºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Ú¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢´Ä¶µ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ú¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¡¢¥â¥Î¤È¤·¤ÆÉ¬¤ºÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Î4³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤«¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó·Ú¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬¡Ö·Ú¤Ç¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£·Ú¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(·ÚEV)¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ú¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤¬·ÚEV¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤ÄÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤«¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¡¤ÎÂç¤¤Ê´Ä¶µ¬À©¤Ï2030Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë½ç¼¡¡¢·Ú¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2030Ç¯¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤ë?
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¼°¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥·¥ê¡¼¥º¼°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅÍÑ¤Ë»È¤¤¡¢ºî¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¾®·¿¼Ö¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ÇÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe-SMART HYBRID¡×¤Ï100¡ó¥â¡¼¥¿¡¼Áö¹Ô¤Ë¤è¤ëÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£½¾Íè¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó(¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡áCVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»)¤ËÈæ¤ÙÇ³ÈñÀÇ½¤ÏÌó20¡ó°Ê¾å¤â¸þ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÁö¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤Ï660cc¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅ¤Î¤ß¤Ë»È¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï660cc¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£¥í¥Ã¥¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÇÓµ¤ÎÌ1.2L¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¥í¥Ã¥¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É(È¯ÅÅÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó)¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖK-VISION¡×¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦
·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¥À¥¤¥Ï¥ÄÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤ËÁÇÁá¤¯¶î¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¡£·Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤µ¤¨Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅÅÈñ(ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ³Èñ¤Î¤è¤¦¤Ê³µÇ°)¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥À¥¤¥Ï¥ÄÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£