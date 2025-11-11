¡Ö¤³¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÇã¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡×»ý¤Á²È¤«ÄÂÂß¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡í20ÇÜ¥ë¡¼¥ë¡í¤È¤Ï
¡Ö²È¤òÇã¤¦¡×¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö²È¡á»ñ»º¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤Î´ðËÜ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤Ïº£¤âËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅìµþ¤Ç²È¤òÇã¤¨¤Ð¡¢²Á³Ê¤Ï1²¯±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµðÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó·»¤µ¤ó¤ÎÊÆ¹ñ³ôFIRE¤¬ºÇ¶¯¡Ù(ÅÐÏ¿¼Ô¿ô28.8Ëü¿Í)¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¤â¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤ÎÊÆ¹ñ³ôFIRE¤¬ºÇ¶¯¡Ù(ÅÐÏ¿¼Ô¿ô9400¿Í)¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅê»ñ²È¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¤À¡£
·ÐºÑ¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢»Å»ö¤ä½»¤à¾ì½ê¤âÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤º£¤Î»þÂå¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÇä¤Ã¤¿¤ê°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö²È¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤ÁªÂò¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¤Ë¡¢»ý¤Á²È¤ËÀø¤à¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢ÄÂÂß¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ª¶â¤Î³è¤«¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ûÇä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤...»ý¤Á²È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òÇû¤ë¤È¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì´¸«¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡£¤À¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤à¡£¡Ö»ñ»º¡×¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î²È¤¬¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡ÖÉéºÄ¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥ó°Ê³°¤Î¡Ö°Ý»ýÈñ¡×¤À¡£¡Ö¥í¡¼¥ó¤µ¤¨½ª¤ï¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£Í½´ü¤»¤Ì½¤Á¶Èñ¤Î¹âÆ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢Ï·µà²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬ÉÔÂ¤·¡¢°ì»þ¶âÄ§¼ý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÉÑÈ¯¤¹¤ë¡£
¡Ö²È¤Ï"»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¡¢¸À¤ï¤ÐÀ¸¤Êª"¤Ç¤¹¡£ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤È¤È¤â¤Ë½¤Á¶Èñ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Í·ú¤Æ¤Ê¤é³°ÊÉ¤ä²°º¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ê¤É¤Ç¡¢10¡Á15Ç¯¤´¤È¤Ë¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Î¤ª¶â¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤â¡¢¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¸Â¤êÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡Ù¤ò·×»»¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë²È¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
Îã¤¨¤Ð¡¢³°ÊÉ¤ä²°º¬¤Î½¤Á¶¤Ë200Ëü¡Á300Ëü±ß¡¢ÀßÈ÷¸ò´¹¤äºÙ¤«¤Ê½¤Íý¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤¬²¿ÅÙ¤«¤«¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤ËËèÇ¯¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤â²Ã¤ï¤ë¤È¡¢30Ç¯´Ö¤Ç¥í¡¼¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß¡Á1000Ëü±ßÄ¶¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤â...¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢»ý¤Á²ÈºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡ÖÎ®Æ°À¤ÎÄã¤µ¡×¤À¡£¶âÍ»»ñ»º¤È°ã¤¤¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¤¹¤°¸½¶â²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢´õË¾¤Î²Á³Ê¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇä¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤Î¥Í¥Ã¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÅ¾¶Ð¤ä¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢»ý¤Á²È¤¬"Â¤«¤»"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÏÆó½Å¤Ë½»µïÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿"Æ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯"¤¬¡¢¸½Âå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë½ÀÆð¤Ê¥¥ã¥ê¥¢Àß·×¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÂç¤¤¯Ã¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
¡û"¿È·Ú¤µ"¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£ÄÂÂß¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î»ñ»ºÀïÎ¬
»ý¤Á²È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ¾»ë¤¹¤ë»þ¡¢¡Ö¾ÃÈñ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄÂÂß¤Î¹çÍýÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£²ÈÄÂ¤ò¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹»ëÅÀ¤À¡£
»ý¤Á²ÈºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¡ÖÆ¬¶â¡×¡£¤³¤Î½é´üÅê»ñ¤ò¡¢¤â¤·ÊÌ¤Î·Á¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë²È¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Á°Äó¤Î¤â¤Î¡£¤½¤Î»ñ¶â¤òÉÔÆ°»º¤Ë½¸ÃæÅê²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸½Âå¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÄÂÂß¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ø¤ª¶â¤ÎÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤µ¡Ù¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢Æ¬¶â1000Ëü±ß¤ò¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢S&P500¤äºÄ·ô¡¢¶â¤Ê¤É¤Ë¡ØÊ¬¤±¤ÆÅê»ñ¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¤Ê¤é¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤À¤±Çä¤Ã¤Æ¸½¶â¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡Ø¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡Ù¤³¤È¤È¡Ø¸½¶â²½¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡Ù¤¬¡¢ÄÂÂß¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ù¤ëÀïÎ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÎ®Æ°Åª¤À¡£ÄÂÂß¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ËºÇ¤âÄã¥³¥¹¥È¤ÇÅ¬±þ¤Ç¤¤ëµï½»·ÁÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖÄÂÂß¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë"ÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ"¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¤¤²È¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¤Î³¹¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢µ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡£µÕ¤Ë»ý¤Á²È¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¡Ù¤ò¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
Â³¤±¤Æ¡¢¤é¤¤¤ª¤ó¤¸¤å¤ó»á¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç²È¤òÇã¤¨¤Ð¡¢²Á³Ê¤Ï1²¯±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµðÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"ÄÂÂß¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è"¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
½»¤à¾ì½ê¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¼«Í³¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¥ê¥¿¡¼¥ó°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¡ûÊª·ï²Á³Ê¤¬¡¢Ç¯´Ö²ÈÄÂ¤Î20ÇÜ°Ê²¼¤Ê¤é»ý¤Á²È¤Ç¤âOK
¡Ö»ý¤Á²ÈvsÄÂÂß¡×ÏÀÁè¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¡×¤«¡Ö¶âÍ»»ñ»º¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÌäÂê¤À¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¤Ï¸å¼Ô¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀâ¤¯¡£
¡Ö»ñ»ººÇÂç²½¤À¤±¤Ê¤é¡¢¹¥Î©ÃÏ¤ÎÊª·ï¤¬¾¡¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡Ù¤ÎÏÃ¡£S&P500¤È¶â(¥´¡¼¥ë¥É)¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ë´ü´Ö¤Ç¾¡¼Ô¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤À¤±¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¶â²½¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢°Ý»ýÈñ¤â¤«¤µ¤àÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡£»ä¤Ï¾¯¤·µ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
ÉÔÆ°»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ö½¸Ãæ¡×¤È¡Ö¸½¶â²½¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÐ¶Ë¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤À¡£ÆÃ¤Ë³ô¼°¤È°Û¤Ê¤ëÃÍÆ°¤¤ÎºÄ·ô¤ä¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£(¾¦ÉÊ)¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡ØÅê»ñ¡á³ô¼°¡Ù¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÄ·ô¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ¤Î¡Ø¼é¤ê¡Ù¤ÎÌò³ä¤¬¡¢¶â¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ì¤«¤é»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¡Ùµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º°ìÅÀÇã¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¹çÍýÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ý¤Á²È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ò·ï¤È¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤¬¹çÃ×¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢ÌÀ³Î¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤â¤·»ä¤¬Çã¤¦¤Ê¤é¡¢´ð½à¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ØÊª·ï²Á³Ê¤¬Ç¯´Ö²ÈÄÂ¤Î20ÇÜ°Ê²¼¡Ù¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÄÂÂß¤Î¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë¡Ø10Ç¯°Ê¾å½»¤ßÂ³¤±¤ë³Î¿®¤¬¤¢¤ë¡Ù¤³¤È¡£Ã»´üÇäÇã¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤ÇÂ»¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤³¤È¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ä²ÈÂ²¹½À®¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê»þ´ü¤Î¹ØÆþ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
¡ûÏÀÁè¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀß·×¿Þ"
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¾õ¶·¤ÇºÇÅ¬²ò¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤â¸ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¡£
¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¡¢¼ýÆþ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÂ¤Ù¤ÆÎäÀÅ¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤È¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¼è¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤äÀ¤´Ö¤Î¡ØÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼´¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×(¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á)
¡Ö»ý¤Á²ÈvsÄÂÂß¡×ÏÀÁè¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½»µï¤ÎÁªÂò¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤È¡Ö»ñ»ºÀïÎ¬¡×¤òÌä¤¦ÌäÂê¤À¡£¡Ö²È¤òÇã¤Ã¤Æ°ì¿ÍÁ°¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç»×¹ÍÄä»ß¤»¤º¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤¨¤ë»ñ»º¡×¤Ø¤Î¸Ç¼¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¤Ï¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¡¢¼«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø»ñ»º¡Ù¤ÏÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°¤â¡¢ºÄ·ô¤â¡¢¶â(¥´¡¼¥ë¥É)¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î²Ô¤°ÎÏ¤ä¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î»ñ»º¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ø²È¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤¢¤¨¤ÆÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î"º£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ"¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡×
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÄÂÂß¤Ç¤â»ý¤Á²È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤¬¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤å¤ó»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢"¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë½»¤à¤«"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤«"¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
À¾ÏÆ¾ÏÂÀ ¤Ë¤·¤ï¤¤·¤ç¤¦¤¿ 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¦FP¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËµ¤é¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥²¡¼¥à·Ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊ£¿ô±¿±Ä¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡£¸ø¼°note¤Ï¤³¤Á¤é ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
