¡ÖRakuten AI¡×¤¬HPÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¥×¥ê¥Ð¥ó¥É¥ë¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤Ø

ÆüËÜHP¤È³ÚÅ·¤Ï11·î11Æü¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¥Ä¡¼¥ë¡ÖRakuten AI¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¨¶È¤¹¤ë¤È¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢HPÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¥×¥ê¥Ð¥ó¥É¥ë¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡ÖRakuten AI¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¤Ø¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Îá¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£²óHPÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥êÈÇ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¥í¡¼¥«¥ë´Ä¶¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NPU¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¹âÂ®¡¦¹â¸úÎ¨¤ÊAI¤ò°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±Æü³ÚÅ·ËÜ¼Ò¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ËÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡ÖRakuten AI for desktop¡×¤Ï¡¢Åö½éHPÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤áºÇÅ¬²½¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¤·¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÂ¾¼ÒÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥â¡¼¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢40 TOPS¤òÄ¶¤¨¤ë¿äÏÀÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÆ°ºî¥â¡¼¥É¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢HP¤ÏÆÈ¼«¤Ë¡ÖHP AI Companion¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÚÅ·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜHP ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ²¬¸Í ¿¼ù»á¡Êº¸¡Ë¤È¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò AI & Data¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥× ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼ ¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ä¥¡¥¤»á¡Ê±¦¡Ë
