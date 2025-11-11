¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¡¡´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡È¥é¥ó¥°¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡ÀÐ²°¾¦»ö¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡Ê2700±ß¡Ë¤ò11Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¡ª»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬¿·È¯Çä¡£¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î¸ÄÊñÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥é¥ó¥°¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ö¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê1320±ß¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢É½Â¦¤Ï¸ÄÊñÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Î¢ÊÖ¤¹¤È¥é¥ó¥°¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê3850±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¼«Âð¤ä¼Ö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î´Ì¤¬¼ê¤ÎÊ¿¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ê¥¯¥Ã¥¡¼605±ß¡¿´Ì660±ß¡Ë¤Ë¡£¥Õ¥¿¤Ï³«¤±ÊÄ¤á¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤äÎØ¥´¥à¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊñÁõ¤«¤é¥é¥ó¥°¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼¤¬´é¤ò½Ð¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤â¡£ËÌ³¤Æ»¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê770±ß¡Ë¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¿¥ª¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ç¥Ë¥àÊÁ¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î¸ÄÊñÁõ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¡ÖÇò¤¤Îø¿Í ¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¡Ê660±ß¡Ë¤Ï¼ê¤ÎÊ¿¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¸°¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Î¾®Êª¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ
