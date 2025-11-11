¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û⼟´ô⿇⼦¡¢Àî⼝⼤Êå¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Serendipity¡×
⼟´ô⿇⼦¤¬11·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¤Æ¡ã⼟´ô⿇⼦ SPECIAL LIVE ¡ÈSerendipities!¡É feat. Àî⼝⼤Êå¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¸ø±é¤Ï12·î4Æü¤ËWinter Edition¤È¤·¤Æ¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î2Æü¡¢ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÇÅÚ´ôËã»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¡£¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê²»¤ÎÌÄ¤ê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÃæ¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²ñ¾ì¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤â¹¥ÁêÀ¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶ÌÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁª¶Ê¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Àî¸ýÂçÊå¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÅÚ´ô¤¬Æ±²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Àî¸ý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆüÄø¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÚ´ô¤ÈÀî¸ý¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥á¥í¥¦¤Ç¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î´Ä¶¤ä¾ì¤Î¶õµ¤¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Äê¹ï¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¾ÈÌÀ¤âBGM¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤ÈÀî¸ý⼤Êå¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¸°È×¤ËÀî¸ý¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÅÚ´ô¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÌÚÂç¾æÉ×(G)¡¢°æ¾å·°(Key)¡¢ÎÓ¤¢¤°¤ê(B)¡¢°Ë¿á⽂Íµ(Dr)¤È¤¤¤¦È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤À¡£
°ÅÅ¾¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´Ë¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¿Þ¤Ë⼟´ô⿇⼦¤¬ÅÐ¾ì¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¨¥ì¥Ô¤Î²»¤È¥·¥å¥¢¤Ê¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬Êü¤¿¤ì¡¢ÅÚ´ô¤Î²ÎÀ¼¤¬Ï¯¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¶Á¤¯¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÁª¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLonely Ghost¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖKAPPA¡×¡ÖAugust¡×¡ÖLonely Ghost¡×¡¢ÄêÈÖ¶Ê¡ÖGift¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Á¡×¤È¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°2¶Ê¤ò½ü¤¡¢¤¢¤È¤Î10¿ô¶Ê¤ÏÀî¸ýÂçÊå¤¬ºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÅÚ´ôËã»Ò ¡ß Àî¸ýÂçÊå¤ÎºîÉÊ¤¬¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬2000Ç¯Âå½ªÈ×¤«¤é2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¶Ê¤äÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¶Ê¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖSUPERSTAR¡×¤«¤é¡Ösmilin¡Ç¡×¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Öprism boy¡×¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¤Î¥Ï¥â¥ê¤ò¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤·¤¿¡ÖÍðÈ¿¼Í¥¬¡¼¥ë¡×¤Ø¤È¥é¥¤¥Ö¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥½¥¦¥ë¤äR&B¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Í³Íè¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤É¤³¤«¤·¤éßê¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ú¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ´ô¤ÈÀî¸ý¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¤é²»³Ú¤ÎÊý¸þÀ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ°è¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢ÅÚ´ô¤ÎÈ¯¸À¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Serendipity(¡á»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸«¤ä¶öÁ³¤Î¹¬±¿)¡×¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤ÎÁÕ¤Ç¤ë²»¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Á´¤Æ¤¬É¬Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜ¿ÍÛ©¤¯¡Ö±éÁÕ¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸Åù¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤¢¤ëÀî¸ý¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢ÉèÌÌÄÌ¤ê¤ËÃÆ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¾ú¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥Î¥ê¤ä¥°¥ë¡¼¥ôËþºÜ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÚ´ô¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤³¤½¡¢Àî¸ý¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦½ÐÍè²á¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤Ê±éÁÕÌÌ¤Î´°À®ÅÙ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖKung Fu Girl¡×¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥³¥Ó¡¼¥È¤¬ÃÆ¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¼«Á³¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ë¡£¸°È×¤¬2Ì¾¤¤¤ëÊÔÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê½ÅÁØÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿²»¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤â±Ç¤¨¡¢¸À¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë²Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ò¤É¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë½ñ¤¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÚ´ô¤¬¤³¤Î²Î»ì¤ò¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÀî¸ý¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö²Æ¤Î²£´é¡×¤À¡£¼äÕì´¶¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«»ü¤·¤ß¤Ë¤â»÷¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅÚ´ô¤Î²ÎÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ô¥¢¥Î¥á¥¤¥ó¤ÇÆÏ¤±¤¿¡Ö¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¡×Á³¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï·¹¤«¤º¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
´ÑµÒ¤È¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖNEW YEAR, NEW DAY¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾Àï¡£16Ê¬¤ÎåÌÌ©¤Ê¥·¥ó¥Ð¥ë¤Î¹ï¤ß¤«¤é8Ê¬¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¥ï¥¦¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥®¥¿¡¼¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡ÖFlamingo¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢Àî¸ý¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ì¡¼¥É¡×¤òÅê²¼¡£¥ê¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ô¤Ê¥É¥é¥à¤Ë¥Ü¥µ¥Î¥Ð·Ï¤Î¥³¡¼¥É´¶¤Ï¡¢Àî¸ý¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬Ç»¤¤¡£ÅÚ´ô¤Î¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤ä¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Î³Æ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥½¥í¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤â½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖGift¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Á¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìºÝÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¾ìÆâ¤òËþ¤¿¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÌÌ¡¹¤òÁ÷¤ëÇï¼ê¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë¼êÇï»Ò¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤ÏASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¥«¥Ð¡¼¡£¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOME TOWN ¡ÁCover Songs¡Á¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÊÔ¶Ê¤òÀî¸ý¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ°Õ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£¥á¥í¥Ç¥£¤³¤½¸¶¶Ê¤ËÃé¼Â¤Ê¤â¤Î¤Î¥µ¥Ó¤ÇÂçÃÀ¤Ë²»¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÇ¡¤¯ÁÔÂç¤ËÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸½¾ì¤Ç¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÇË²õÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖLonely Ghost¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¸å¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡×¡£¤¢¤é¤æ¤ëÁÇÅ¨¤Ê¶öÁ³¤òÉ¬Á³¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¡¢Þ¯Ã¦¤ÊAOR¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Û¡¼¥ë¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÚ´ôËã»Ò¤ÈÀî¸ýÂçÊå¡£Ì¾¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëìÔÂô¤Ê°ìÌë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï12·î4Æü¤ÎÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ ¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡£¡ãÅÚ´ôËã»Ò ¡ÈSerendipities!¡É Winter Edition feat.Àî¸ýÂçÊå¡ä¤ÈÂê¤·¤¿ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬´û¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â°Õ¼±¤·¤¿POP¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊX¡ÇMAS LIVE¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä¹½À®¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÉ÷´ÖÂçÍÎ
»£±Æ¡ýSUSIE
¢£¡ã⼟´ô⿇⼦ SPECIAL LIVE ¡ÈSerendipities!¡É feat. Àî⼝⼤Êå¡ä2025Ç¯11·î2(Æü)¡÷Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë setlist
01 ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ö
02 SUPERSTAR
03 smilin¡Ç
04 prism boy
05 ÍðÈ¿¼Í¥¬¡¼¥ë
06 KAPPA
07 Kung Fu Girl
08 ²Æ¤Î²£´é
09 City Lights Serenade
10 ¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×
11 ËÍ¤Ï°¦¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤
12 NEW YEAR, NEW DAY
13 Flamingo
14 ¥µ¥Þ¡¼¥Ì¡¼¥É(¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¥«¥Ð¡¼)
15 August
16 Gift¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Á
encore
17 ¥½¥é¥Ë¥ó (ASIAN KUNG-FU GENERATION¥«¥Ð¡¼)
18 Lonely Ghost
19 ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢
¢£¡ãÅÚ´ôËã»Ò SPECIAL LIVE ¡ÈSerendipities!¡É Winter Edition feat. Àî¸ý⼤Êå¡ä
12·î4Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ ¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
½Ð±é¡§⼟´ô⿇⼦
Band Members¡§Àî⼝⼤Êå(Key)¡¢⾼⽊⼤¾æÉ×(G)¡¢°æ¾å·°(Key)¡¢ÎÓ¤¢¤°¤ê(B)¡¢°Ë¿á⽂Íµ(Dr)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤ª⼀⼈ÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸⼊¾ìÉÔ²Ä / ⼩³Ø⽣°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/tokiasako/
¼çºÅ¡¦´ë²è¡§¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó
