¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëWINTER SINGLE¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPresent¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¼Àµ¤Ê¾Ð´é¡ª¼ê¤ò¿¶¤ëINI¡¦ÅÄÅç¾¸ã
¡¡¡ÖPresent¡×¤Ï¡¢INI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ÈÀ¾Þ«¿Í¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È°¦¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç²ò¤¤Û¤°¤·¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅù¿ÈÂç¤ÎÉ½¸½¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡¢Pop R¡õB´ðÈ×¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦INI¤Î¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤Î²¹¤â¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¼º¤ï¤ì¤¿³¹¤ÇºÆ¤ÓINI¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´×»¶¤È¤·¤¿³¹¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑÉÊ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¡¢Éñ¤¤»¶¤ëÀã¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎINI¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢³Ú¤·¤²¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
