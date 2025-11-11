¤Ï¤Ê¤ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¹¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¶äº§¼°¤ÎºÊ¤È¤Ï¥é¥Ö¥é¥Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¥¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ
¡¡2¿Í¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²æ¡¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£È¾Ê¬¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£º´²ì¸©¤ÎÆéÅçÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡ÊÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬1¤Ä¾å¤Î³ØÇ¯¡Ë¡£¡Ö½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦35Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆéÃæ¤Î»þ¤Î²¶¤¿¤Á¤¬¤¹¤ë¤Èº£¤³¤ó¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡Ä¹ÃË¤¬·ëº§¤·¡¢½éÂ¹¤âÃÂÀ¸¡£¡Ö²æ¡¹É×ÉØ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥±¥ó¥«¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ×ÉØ¤¬¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤â¼Â»Ü¡£ºòÇ¯¤ËÄ¹ÃË¡¦¸µµ±¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£À²¤ì¤Æ¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÖÂ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥±¥Ä¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²û¤¤¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¡Ø¥Þ¥Þ¡Á¡¢¥Þ¥Þ¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤³¤ì¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È2¿Í¤Î»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ï¤Ê¤ï¤Ï´üÂÔ¡£ÃÒ»Ò¤Ï¡Ö¡Ê·»Äï¡Ë3¿Í¤¤¤Æ1¿Í¤ò¥¬¤Ã¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êú¤¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¡ØÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÃÒ»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤Î¤³¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊú¤¤·¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤ï¤«¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤È¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤Î¤í¤±¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡×¡£¶äº§¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¥é¥Ö¥é¥ÖÅÙ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¥¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ
¡¡2¿Í¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤¬·ëº§¤·¡¢½éÂ¹¤âÃÂÀ¸¡£¡Ö²æ¡¹É×ÉØ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥±¥ó¥«¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ×ÉØ¤¬¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤â¼Â»Ü¡£ºòÇ¯¤ËÄ¹ÃË¡¦¸µµ±¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£À²¤ì¤Æ¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÖÂ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥±¥Ä¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²û¤¤¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¡Ø¥Þ¥Þ¡Á¡¢¥Þ¥Þ¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤³¤ì¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È2¿Í¤Î»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ï¤Ê¤ï¤Ï´üÂÔ¡£ÃÒ»Ò¤Ï¡Ö¡Ê·»Äï¡Ë3¿Í¤¤¤Æ1¿Í¤ò¥¬¤Ã¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êú¤¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¡ØÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÃÒ»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤Î¤³¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊú¤¤·¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤ï¤«¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤È¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤Î¤í¤±¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡×¡£¶äº§¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¥é¥Ö¥é¥ÖÅÙ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£