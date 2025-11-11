³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Î·è»»¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¾å²ó¤ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ110±ß¹â¤Î5Ëü1160±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü1340±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü1275±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï5Ëü1300±ß～5Ëü1470±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü1550±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»ý¤Á¹âÄ´À°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢5Ëü1100±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï5Ëü1100±ß～5Ëü1250±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤¬°ì»þ²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤¬¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢5Ëü0610±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±¼Ò¤¬°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿2026Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¾å²ó¤ë¿ÊÄ½¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢1³ô¤ò4³ô¤È¤¹¤ë³ô¼°Ê¬³ä¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢°ú¤±´ÖºÝ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¾ì¤ÏÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢5Ëü1550±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ë·Á¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü1050±ß¡Ë¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¸å¾ì¤Ï·è»»¤ò¹µ¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦Æ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Î·è»»¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÍÂÂ÷¾Ú·ô¡ÊADR¡Ë¤Ç¶¯¤¤ÃÍÆ°¤¤ò¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï+1¦Ò¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¾åÊü¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤ä¥Õ¥¸¥¯¥é<5803>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É¤Ç»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÆ¤Ó+1¦Ò¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢5Ëü±ß³ä¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢+1¦Ò¿å½à¤Ç¶¯¼å´¶¤¬ÂÐÎ©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°Ãæ¿´¤Î¥È¥ìー¥É¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.35ÇÜ¤È²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ15.42ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢+1¦Ò¡Ê15.43ÇÜ¡Ë¤¬Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÎÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢NT¥í¥ó¥°¤Î´¬¤Ìá¤·¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü6832Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü1947Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3597Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2844Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬2398Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1544Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬1412Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1397Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬1321Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1239Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü1259Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü8753Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬4627Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬4364Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬3995Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2955Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2810Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2302Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬968Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬868Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
