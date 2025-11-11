¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡¢¿·¶Ê¡ÖÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤Ê¤ì¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥ÜMV¸ø³«·èÄê
¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¡¢8·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óMV¤òËÜÆü20»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤ï¤¿¤Ê¤ì¡×¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥ÜMV¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè12ÏÃ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢·à¾ì¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç¤ÈTVÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ³ÊÔ¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡Ù¤«¤é¤Î¿·µ¬Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤â¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿²Î»ì¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¿¤Ê¤ì¡×¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÁÉ¤é¤»Â³ÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ê¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëMV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
https://youtu.be/tzfVzu6vYJo
¤Þ¤¿¡¢11·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡ÖÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¤¬°ú¤Â³¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢12·î24Æü¤Ë¹À¥¹áÈþºî»ìºî¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¡¦¥é¥Ö¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ËSRCL-13386¡Á8¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡§¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¥ï¥¤¥É¥¥ã¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊCD only¡ËSRCL-13389 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://PhilosophynoDance.lnk.to/10thSG_Mayocchauwa
¡¦DISC-1¡ÊCD¡Ë
01. ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¤Û¤«¿·¶Ê¼ýÏ¿
¡¦DISC-2¡ÊBlu-ray¡Ë¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
The Principal Show 2024-2025¡ÁRoad to STAR¡Á ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅìµþ¸ø±éat¿ÀÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Û¡¼¥ë 2025.01.19
¢¡¡ÖÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¡×Å¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹çA¼Ì³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥é¥ó¥À¥àLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´5¼ï/¥½¥íA¼Ì³¨ÊÁ¡Ë
¡¦Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ì¥¸ÂÇ¤ÁÉ÷¥Á¥§¥¡Á¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹°÷ver.¡Á
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ì¥¸ÂÇ¤ÁÉ÷¥Á¥§¥¡ÁHMVÅ¹°÷ver.¡Á
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï/¥½¥íA¼Ì³¨ÊÁ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://danceforphilosophy.com/?post_type=news&p=5657&preview=true
◾️11t£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¡¦¥é¥Ö¡×
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://philosophynodance.lnk.to/11thSG
¢§½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSRCL-13475¡Á13477
¢¨BD±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡Ú¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹ 10th Anniversary Premium LIVE¡ÁWe are Funky Diamonds¡Á¡Û
2025.8.6¡÷LIVE HOUSE FEVER¡¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¢§ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSRCL-13254
¥ê¥ó¥¯¡§https://danceforphilosophy.com/news/2025/07/10/5787
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025Ç¯
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
13:00¡Á¡¢Âè2Éô 16:00¡Á
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÇîÂ¿¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
13:00¡Á¡¢Âè2Éô 16:00¡Á
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥á¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
13:00¡Á¡¢Âè2Éô 16:00¡Á
11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥Ó¥Ê¥¦¥©¡¼¥¯³¤Ï·Ì¾¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
13:00¡Á¡¢Âè2Éô 16:00¡Á
12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂç¹â¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
19:00¡Á
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÇßÅÄ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
13:30¡Á¡¢Âè2Éô 16:30¡Á
12·î14Æü¡ÊÆü¡ËLA CITTADELLAÃæ±ûÊ®¿å¹¾ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
13:00¡Á¡¢Âè2Éô 16:00¡Á
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
14:00¡Á¡¢Âè2Éô 17:00¡Á
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
19:30¡Á
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¥³¥¯¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡¡¥³¥¯¡¼¥ó£±¡¡¥³¥¯¡¼¥ó¥×¥é¥¶¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
»þ´Ö¸åÆüÈ¯É½
◾️¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡Ù
¸¶ºî¾®Àâ4´¬¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯Â³ÊÔ¡¢13ÏÃ¡Á17ÏÃ¤ÎÀ©ºî¤ÈTVÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£TVÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢13ÏÃ¡Á17ÏÃ¤ÎÁ´5ÏÃ¤òÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡Ù¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡Ù¤Ï¡¢11/21¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀßHP¤Ø¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´üÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤ò¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡ª¡×
±¢¥¥ã¤Ç¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¯½÷¡¢´Å¿¥¤ì¤Ê»Ò¡£
±¿¤è¤¯¥«¡¼¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤ÎÍÛ¥¥ã¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÃæ¤ÎÆó¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ
¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿⁉ ³Ø±à¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¡¦²¦ÄÍ¿¿Í£¤È¡¢³Ø±à¤ÎÅ·»È¡¦À¥Ì¾»çÍÛ²Ö¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î°¦¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥à¥ê¥à¥ê¡ª
ÊÖ»ö¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¹áÊæ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Í§Ã£¤ÎÍê¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¹ðÇò¤ÎÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ë¤ì¤Ê»Ò¡£
¤Ç¤â¥³¥¹¥×¥ì¤òÄÌ¤·¤Æ¹áÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê
µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡ª
¤ï¤¿¤·¤¬ËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÎø¿Í¤Ï¥à¥ê¤Ê¤Î¤«⁉ ¡È¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤«⁉
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤ß¤«¤ß¤Æ¤ì¤ó¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§ÃÝÅè¤¨¤¯¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥À¥Ã¥·¥å¥¨¥Ã¥¯¥¹Ê¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ ¡§Æâ¾ÂºÚÅ¦
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ ¡§¹ÓÀîÌµ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡§kojikoji
Áíºî²è´ÆÆÄ ¡§¶â»ÒÈþºé¡¢¿¹Ã«½Õ¼ù¡¢±öÀîµ®»Ë¡¢»þÇµ¥¥Î¡¢°¤¸«·½Ç·²ð¡¢¿·°æÃ£Ìé¡¢´ßËÜÀ¿»Ê¡¢¿Î°æ³Ø¡¢ºä粼Ãé
¿§ºÌÀß·× ¡§´ØËÜÈþÄÅ»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§¹âÌÚÍ¤Íü¡¢ÅÏÊÕ²Â¿Í
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§»Õ²¬ÂóËá
ÊÔ½¸ ¡§ÃãÔ¤°ìÏº
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§»³¸ýµ®Ç·
²»³Ú ¡§Æ£ß··Ä¾»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî ¡§studio MOTHER
¢¡¥¥ã¥¹¥È
´Å¿¥ ¤ì¤Ê»Ò ¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê
²¦ÄÍ ¿¿Í£ ¡§ÂçÀ¾º»¿¥
À¥Ì¾ »çÍÛ²Ö ¡§°Âã·Í³¹áÎ¤
¶× ¼Ó·î ¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¾®Ìø ¹áÊæ ¡§ÅÄÃæµ®»Ò
´Å¿¥ ÍÚÆà ¡§ÁêÎÉçýÍ¥
¡Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Õ¡¡¡¡http://watanare-anime.com
¡Ô¸ø¼°X¡Õhttps://x.com/watanare_anime/
¡Ô¸ø¼°TikTok¡Õ https://www.tiktok.com/@watanare_anime
