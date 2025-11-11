Saucy Dog ¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Saucy Dog¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤ò11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo, G¡Ë¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜÆü¤è¤ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Î»öÁ°Í½Ìó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£ºî¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¹¹ð¡¢»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦face oka¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥ª¥«¡Ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªSaucy Dog¤Ï¡¢12·î17Æü¤Ë9ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£11·î17Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
»ëÄ°Í½Ìó¡§https://saucy-dog.lnk.to/edennoheya
◾️9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ù
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://saucy-dog.lnk.to/curryrice_CD
AZCS-1136¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Saucy Dog Online Shop
¡¦TOWER RECORDS
¡¦Amazon.co.jp
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE
¢§Áá´üÍ½Ìó´ü´Ö
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î17Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ï11·î17Æü¡Ê·î¡ËÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹/TOWER RECORDS ONLINE
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(TOWER RECORDS ver.)
¡¦Amazon.co.jp
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Amazon.co.jp ver.)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ver.¡Ë
°ìÈÌCD¥·¥ç¥Ã¥×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(°ìÈÌCD¥·¥ç¥Ã¥× ver.)
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÁá´üÍ½Ìó´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤âÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤äCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È/CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÂ¾¡¢°ìÉô¡¢ÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¤½¤ÎÂ¾¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡×¡Ê±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¼çÂê²Î¡Ë
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
»îÄ°¡§https://saucy-dog.lnk.to/kisekiwomattetatte
¢§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¾ðÊó
±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
ÇÛµë¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¡¼¥¹
◾️¡ãSaucy Dog DOME LIVE 2026¡ä
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì¡§14:00 ³«±é¡§16:00