´Ú¹ñÈ¯¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÌîºÚ¤½¤Ã¤¯¤ê¥Ñ¥ó¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¤Î¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×¤Ã¤Æ¡©¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Âç´ÝÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³«ºÅ
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¤â¤ÁÊÆÌîºÚ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¡£2025Ç¯11·î12Æü¤«¤éÂç´ÝÅìµþÅ¹¤Ç¡¢11·î20Æü¤«¤é½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñÅÁÅý¤ÎÌßÊ¸²½¤È¶áÇ¯¥Ö¡¼¥à¤Î¥Ñ¥óÊ¸²½¤¬Í»¹ç¡ª
¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×
1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌßÊ¸²½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ì¾¾¢¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ËÜÅ¹¤Ï´Ú¹ñËÌÉô¤Î¹¾ÎÍ¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÇÀºîÊª¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥ó¡£´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÌßÊ¸²½¤È¥Ñ¥óÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï¸ÅÂå¤«¤éÌß¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°äÀ×¤«¤é¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌßÊ¸²½¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¹Ô»ö¤ä¤ª½Ë¤¤»ö¤Ë¤ÏÌß¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢ÀèÁÄ¶¡ÍÜ¤È½©¤Î¼ý³Ï¤ò½Ë¤¦º×Æü¡¢½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤Ë¿©¤Ù¤ë¡¢¾¾¤ÎÍÕ¤òÉß¤¤¤Æ¾ø¤·¤¿È¾·î·¿¤Î¥½¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ê¾¾Ìß¡Ë¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î100Æü½Ë¤¤¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ú¥¯¥½¥ë¥®¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÎÁÍý¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¥È¥Ã¥Ý¥®¤À¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±À¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¥ó¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯Âå¡£³¤³°¤Çµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬Áý¤¨¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤¬Î´À¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ñ¥ó¤¬³ÊÃÊ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È´Ú¹ñÅÁÅý¤Î¤ª¤³¤²¡Ê¥Ì¥ë¥ó¥¸¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¯¥ë¥ó¥¸¡×¤ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥Þ¥Ì¥ë¡Ë¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Þ¥Ì¥ë¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É´Ú¹ñÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîºÚ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¤â¤Á¤â¤Á¥Ñ¥ó¡ª¡¡SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·
¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×¤â´Ú¹ñÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬À¸¤¤¿¥Ñ¥ó¡£ËÜÊª¤ÎÌîºÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ñ²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ïÎà¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ñ¥ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥Ñ¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¥Ñ¥ó¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥ó¡¢Ä¹¤Í¤®¥Ñ¥ó¡¢Åâ¿É»Ò¥Ñ¥ó¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¡¢·ª¥Ñ¥ó¡¢³Á¥Ñ¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¥Ñ¥ó¡× ¤¬ÅÐ¾ì¡£¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Ëè²ó¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¡£º£²ó¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÂç´ÝÅìµþÅ¹¡Û
¾ì½ê¡§ÃÏ³¬ ÌÀ¼£²°²£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Á18Æü
»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
¡Ú½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 1³¬¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡Space1
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü¡Á12·î3Æü
»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÌîºÚ¥Ñ¥ó¡ª¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥Ñ¥ó¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¥Ñ¥ó¡¢Åâ¿É»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É10¼ïÎà¡Ê11Ëç¡Ë