¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè20Àï¡Û¿åÃ«Íý¿Í¤¬¥¤¥ó²¡¤·ÀÚ¤êV¡¡½é¤ÎÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤Ë¤âÆ°¤¸¤º
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè20Àï¡¦¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªJLCÇÕ¡×Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2ÂÐ4¤ÎÏÈ¤Ê¤ê¿ÊÆþ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¤Î¿åÃ«Íý¿Í¡Ê23¡á¹áÀî¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ07¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿ºòÇ¯5·î¤ÎÃÏ¸µ¡¦¤Þ¤ë¤¬¤á°ÊÍè¡¢ÅöÃÏ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤¿¡£¿åÃ«¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢º£Ç¯½é¡¢ÅöÃÏ½éV¡£½éÆü¤«¤é10Áö¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¡¢¥é¥¹¥È3Æü´Ö¤Ï5Ï¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Á°²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2¹æÄú¡¦ÏÌÉô¤ÎÂ¤¬ÆÃ·±¤«¤éÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£¿åÃ«¤Ï¡ÖÆ±ÂÎ¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÁ°¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÌÉô¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Þ10Àè¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£1M¤òÀè¥Þ¥¤¤·¡¢2M¤Ç¤Ï3Äú¿È¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Æ»Ãæ¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯²÷Áö¡£±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡132´üÀ¸¤ÇÍ£°ì¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¡£Íè´ü¤ÏA2¤Ë¾ºµé¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏA1¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤À¡£¸½ºß¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¤ÏG1¡¦µþ¶Ë¾Þ¤¬³«ºÅÃæ¡£¡Öº£¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïµþ¶Ë¾Þ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¹áÀî¤ÎÀèÇÚÊý¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏSG¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÃÏ¸µ°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¥¤¥óÀï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿åÃ«¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡þ¿åÃ«¡¡Íý¿Í¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¹áÀî»ÙÉô¤Î132´üÀ¸¤È¤·¤Æ23Ç¯5·î¤Ë¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1Ç¯¸å¤Î24Ç¯5·î¤ËÆ±¤¸¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç½éV¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±´ü¤ÇÍ¥¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¡£ÄÌ»»2V¤ÇÊ¡²¬¤Ç¤Ï½éV¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ï±ÊÅÄ³Ú¡¢À¾´ÝÆØ´ð¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢52¥¥í¡£·ì±Õ·¿AB¡£