¡¡11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¤¬ºÊ¤ÎÈ¹ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¤³¤ÎÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¡¦º´²ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖPerfume¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§À¸³è¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤é¤ì¡ÖËÍ¤é¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¸¬Â½¤â¡Ö¤¿¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ïº£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢7·î¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ë¤ÏSNS¤Ç¶äº§¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£