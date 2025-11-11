11Ç¯Á°ÀÅªË½¹Ô¤ËÄ¨Ìò10Ç¯¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¡¢38ºÐÃË
¡¡ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤ÇÌó11Ç¯Á°¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Åö»þ40Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯´¯Ã×½ý¤È¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÎ¬¼è¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦µÈ²¬ÏÂ¿Èï¹ð¡Ê38¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ï11Æü¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò11Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì¹±¼£ºÛÈ½Ä¹¤ÏÀÅªË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï11Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢Èï³²¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿ÓÂç¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ²±¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¿®¤¸Æñ¤¤¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ìÁØ¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·º»öÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£