Âå¡¹ÌÚ¡Ö¤è¤è¤®¤¢¤ó¡×¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤¬²È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¸µdancyuÊÔ½¸Ä¹¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
¿©¤Î»¨»ï¡Ödancyu¡×¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¡¦¿¢Ìî¹À¸¤µ¤ó¤¬µá¤áÂ³¤±¤ë¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥ì¥·¥Ô¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¤Î¼ò¾ì¡Ö¤è¤è¤®¤¢¤ó¡×¤òË¬¤ì¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÎ¤°ò¥½¡¼¥¹¤ò¾è¤»¡¢¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë²¹¤«¤¤°ì»®¤ò¾Ò²ð¡£
ÃúÇ«¤Ç²¹¤«¤¤Å¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ¨Àá´¶°î¤ì¤ëÎÁÍý¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹ÃÏ²¼¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂå¡¹ÌÚ±Ø¡£ÈË²Ú³¹¡¦¿·½É¤«¤é°ì±Ø¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î½»¿Í¤âÂ¿¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹¤À¡£
¤½¤ó¤Ê³¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤è¤è¤®¤¢¤ó¡×¡£Âå¡¹ÌÚ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¡¢Âç¤¤¯¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼°ì³¬¤Ë¤¢¤ë¡£1978Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¡¢Âå¡¹ÌÚ¥¨¥ê¥¢¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¡È°û¤ó¤Ù¤¨¡É¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ßË¼¤ò°Ï¤à¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤È¤ªºÂÉßÀÊ¤ÇÁ´37ÀÊ¡£³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¶áÎÙ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¡¢Ä¹Ç¯ÄÌ¤¦¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Å¹Æâ¤ÏÆø¤ä¤«¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Î¿ßË¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦´Ø¾¿¤µ¤ó¡£ÏÂ¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç½¤¶È¤òµÍ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡Ö¤è¤è¤®¤¢¤ó¡×¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅ¹¤ò³«Å¹¤·¤¿¤Î¤Ï´Ø¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦¿®¹Ô¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¡¢2³¬¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¡ÖÂå¡¹ÌÚ°Ã¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤¿¤Á¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¤è¤è¤®¤¢¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤
Å¹¼ç¤¬¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ò¾ì¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¡×¤â·î¤´¤È¤Ë°áÂØ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½©¤ò·Þ¤¨¤ë10·î¡¢11·î¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤Î¤â¤Ä¼Ñ¡×¤ä¡ÖÇòºÚ¤Î¤â¤Ä¼Ñ¡×¡£²Æ¾ì¤Ï¥È¥Þ¥È¤Î¤â¤Ä¼Ñ¤ä¥Ë¥é¤Î¤â¤Ä¼Ñ¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¡£
¤Þ¤¿»ÅÆþ¤ì¤ë¿©ºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤âÆü¡¹°ì¿·¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ý¡¼¥¯¤Î¤Ò¤Æù¤òÀÖÌ£Á¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¡¢¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖÆÚ¤ß¤½¡×¤ä¡¢¿É¤¹¤®¤º¡¢À¸¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤Ã«ÃæÀ¸Õª¤òÆÚÆù¤Ç´¬¤¤¤¿¡ÖÆù´¬¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¿©»ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÎÁÍý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÅ¹¤À¡£
ËèÄ«»ÅÆþ¤ì¤¿ÌîºÚ¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë
¿¢Ìî¤µ¤ó¤«¤éÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿´Ø¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢8¡Á9·î¤¯¤é¤¤¤Ë²¿¤«°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç²È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´Ø¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤²¤ÆÂç³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÎÁÍý¿Í¡×¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÁ¯µûÅ¹¤ä¼ò¾ì¤Ç10Ç¯´Ö½¤¶È¡£Éã¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢32ºÐ¤Ç¡Ö¤è¤è¤®¤¢¤ó¡×¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤ÎÂå¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ì¿·¡£¤½¤³¤Ç´Ø¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌîºÚ¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤ÉÊ¼ï¤ä»Ô¾ì¤Ë¤Ï½Ð²ó¤é¤Ê¤¤ÌîºÚ¤òµá¤á¤Æ¡¢JA¤ÎÄ¾Çä½ê¤äÀ¸»º¼Ô¤Î¤â¤È¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¡£
»ÅÆþ¤ì¤¿ÌîºÚ¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆüÆâÍÆ¤¬ÊÑ²½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤È¸À¤¦¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Î¤â¤Î¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿©ºà¤ÈÎÁÍý¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµá¿´¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÅ¹¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤À¡£
ËÜÆü¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¡¢¤è¤è¤®¤¢¤ó¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£¡¡
°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Î»ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Î¤°ò¥½¡¼¥¹¤¬ÉÔ»×µÄ¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¤è¤è¤®¤¢¤ó¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¡Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÊÂç¤µ¤¸4¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡Ï
Íñ¡Ä5¸Ä
¿Ý¡Ä100ml
±ö¡Ä¤µ¤¸2
º½Åü¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¼å
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä500ml
¡Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡Ï
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¤æ¤Ç¤ë/ÃË¼ß¡Ë¡Ä4¸Ä
¤æ¤ÇÍñ¡Ä2¸Ä
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡ÄÂç¤µ¤¸1
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Ð¥¿¡¼¡ÊÌµ±ö¡Ë¡Ä70g
Çö¸ý¤·¤ç¤¦Ìý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ÎÎ¤°ò¥½¡¼¥¹¡Ê¤ª¤¿¤ÞÈ¾Ê¬¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡Ï
Î¤°ò¡ÄÌó650g
¥Ð¥¿¡¼¡ÊÌµ±ö¡Ë¡Ä30g
¶Ì¤Í¤®¡Ê1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä1¸Ä
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¹ï¤à¡Ë¡Ä1¤«¤±
¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë¡Ä1Ëç
Æ¦Æý¡Ä200ml
·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¡Ä150ml
±ö¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
Çö¸ý¤·¤ç¤¦Ìý¡Ä¾¯¡¹
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¡Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òºî¤ë¡ÏÍñ¡¦¿Ý¡¦±ö¡¦º½Åü¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿ô²ó¤«¤¯¤Ï¤ó¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤òºî¤ë¡Ï¤æ¤Ç¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢ÁÆ¤á¤Ë¤Ä¤Ö¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¤æ¤ÇÍñ¤âÁÆ¤á¤Ë¤Ä¤Ö¤¹¡£
¡Ê5¡ËÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê1200w¡Ë¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡ÊÌó5Ê¬´Ö¡Ë¡£
¡Ê7¡Ë¡Ê4¡Ë¤ËÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¦¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê8¡Ë¤·¤ç¤¦Ìý¤òº®¤¼¤ë¡£
¡Ê9¡Ë¡ÎÎ¤°ò¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡ÏÎ¤°ò¤Ï¸ü¤á¤ËÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê10¡ËÌó10Ê¬´Ö¾ø¤¹¡£¢¨ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡Ê11¡Ë¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ê12¡ËÈ¾Ê¬ÍÏ¤±¤¿¤é¶Ì¤Í¤®¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê13¡Ë²Ð¤ò¼å¤á¡¢Æ¦Æý¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê14¡Ë¾ø¤·¤¿Î¤°ò¡¦Æ¦Æý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¡¢¤«¤¯¤Ï¤ó¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê15¡Ë±ö¡¦Çö¸ý¤·¤ç¤¦Ìý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£¾¯¤·±ö¤ò´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤¬Ì£¤ÎÌÜ°Â¡£
¡Ê16¡Ë´ï¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤òÀ¹¤ê¡¢Î¤°ò¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ê17¡Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¡ÊÌó5Ê¬´Ö¡Ë¡£
¡Ê18¡Ë¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÊÅ¬ÎÌ/Ê¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä
¢¨¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÏÁ´Íñ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¦¤³¤È¡£»ÔÈÎ¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¢¨¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Ð¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¯¤³¤È¡£