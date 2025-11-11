¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡È³Ë¼Â¸³»Ø¼¨¡É¤Î¿¿°Õ¡Ö³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¹â»ÔÁíÍý¤¬¹ñ²ñ¤ÇÅúÊÛ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡É³Ë¼Â¸³»Ø¼¨¡ÉÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¶ûÞ¼ËüÎ¤µÄ°÷¤«¤é¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ§¼±¤¬´Å¤¤¡×¸ìµ¤¶¯¤á¤ë¶ûÞ¼µÄ°÷¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡Ö10·î30Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³Ë¼Â¸³¤Î¼Â»Ü¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ìÀ¤³¦¤Ë¿ÌÙþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Ë²¿¤â¹³µÄ¤·¤Ê¤¤¤ª¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡×¡Ê¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦¶ûÞ¼µÄ°÷¡Ë
¡ÖÊÌ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë»ä¤Ï³ÎÇ§¤Ï¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Ï³Ë·³½Ì¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤È¤«²æ¤¬¹ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤´È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃà°ì¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é°ú¤Â³¤¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆNPTÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¡¢¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â»ÔÁíÍý¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅúÊÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¶ûÞ¼µÄ°÷¤Ï¡ÖÁíÍý¡¢»ö¤Î½ÅÂçÀ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¾ï¤ËºÇ°¤ÎÁÛÄê¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´íµ¡´ÉÍýÆâ³Õ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ§¼±¤¬´Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë