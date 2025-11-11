¡Ú²»³Ú¥®¥ç¡¼¥«¥¤ÊÒ¶ù¥³¥é¥à¡ÛVol.148¡ÖÌðÌî¤Þ¤¡¢Billboard Live¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»þ¤òËÂ¤°¡×
10·î17Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÌðÌî¤Þ¤ Premium Live 2025 ¡ÈBillboard Live¤Ç²Î¤¦¤Í¡É¡Ù¡£ÌðÌî¤Þ¤¤¬½é¤á¤ÆBillboard Live¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î´·ÎãÄÌ¤ê2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î1st stage¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿1Éô¤È2Éô¤È¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â´Ñ¤¿¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌðÌî¤Þ¤¥ï¡¼¥ë¥É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1st stage¤ÎËë³«¤±¤Ï¡ÖÂç¿Í¤È»Ò¶¡¡×¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÌðÌî¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î±ºÀ¶±Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ¼ä¤Ï²ò¤«¤ì¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤«¤é¥Ë¥³¥Ã¤È¸«¤»¤¿¾Ð´é¤¬¾ìÆâ¤ò°ìµ¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·¯¤Î°Ù¤Ë½ÐÍè¤ë»ö¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÈPremium¡É¤È¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌðÌî¤Þ¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤êÉ×¤Î¾¾²¬¥â¥È¥¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢3¿ÍÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¿¿¤óÃæ¡×¡ÖÂÀÍÛ¡×¤È¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È3¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¶âµû¡×¡£2000Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤½¤Ð¤Î¤«¤¹¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹ì¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é¥¢¥À¥ë¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤¬¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢ÌðÌî¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Ê¤¤¦¤Ê¤«¤ò¥Ô¥¢¥Î¤Î²»Î³¤¬±Ë¤®²ó¤ë¶âµû¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Í¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¹â¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥¢¥ì¥ó¥¸¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¤¿¤¤¤½¤¦áã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Î»ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡È¤ªº×¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Ë¤Ï¥«¥ô¥¡¡¼¤âÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òºÇ½é¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤â¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ²È¤Î¾®ÅÄ¤µ¤ó°Ê³°¤Ë²Î¤¨¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÆñ¶Ê¤ò¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Ë¤Î¤»¤Æº£¤Ë¤âµã¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¾ð´¶°î¤ì¤ë²Î¤ÇÉ½¸½¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ë¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎµÖ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Îà¤¤µ©¤Ê¤½¤Î²ÎÎÏ¤ËÎÞ¤°¤à¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥Õ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤À¤Î»ä¡×¡£ÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¤¬³«¤«¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÂ©¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È¹ç¤¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ï¡¼¥Ö¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿3¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²»¤Î¸ü¤ß¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ïµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆ¸ÍØ¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¿À¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥®¥¿¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤È¥Ô¥¢¥Î¤¬¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¤Þ¤¤Î²»À¤³¦¤ÈBillboard LiveÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÁêÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢µï¿´ÃÏ¡¦Ä°¤¿´ÃÏ¤¬¶¦¤Ë¤è¤¤²»¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤âÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½÷À2¿ÍÁÈ¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³«±é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¿·µìÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Ç²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£¥°¥é¥¹¤¬¶õ¤¯¤È¸ß¤¤¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤®¡¢MC¤Ë¾Ð¤¤¡¢ÎÞ²Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¥¯¥¤¥Ã¤È°ì¸ýÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Þ¤¿ÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²»³Ú¤ÈÍ§¤È¶¦¤ËÓÏ¤à»Ñ¤ÏËµ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Á¥§¥í¤¬²Ã¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¡ãÌðÌî¤Þ¤ Live ¡È°¦¤Î¤·¤«¤¿¡É¡ä¤¬12·î26Æü¤Ë¶äºÂ²¦»Ò¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡ýÁá²µ½÷¡Ædorami¡Ç¤æ¤¦¤³
¼Ì¿¿¡ýÀÄÌÚ¤³¤º·Ã
¡ÔSETLIST¡Õ
¡ü1st stage
1.Âç¿Í¤È»Ò¶¡
2.·¯¤Î°Ù¤Ë½ÐÍè¤ë»ö
3.»ä¤Î¿¿¤óÃæ
4.ÂÀÍÛ
5.Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¶âµû
6.¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤(¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹)¥«¥ô¥¡¡¼
7.¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎµÖ
8.¤¿¤À¤Î»ä
En.ÀÖ¤È¤ó¤Ü(Æ¸ÍØ)
¡ü2nd stage
1.·¯¤Î°Ù¤Ë½ÐÍè¤ë»ö
2.ÀÄ¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¤ÏÇò¤¤·î
3.¥Ü¥¯¤Î¶õ
4.»ä¤Î¿¿¤óÃæ
5.Âç¤¤ÊÍã
6.¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡¢(ÀîÂ¼·ë²Ö)¥«¥ô¥¡¡¼
7.Âç¿Í¤È»Ò¶¡
8.¤¿¤À¤Î»ä
En.À±¤Ë´ê¤¤¤ò(±Ç²è¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×)¥«¥ô¥¡¡¼
¡ãÌðÌî¤Þ¤ Live ¡È°¦¤Î¤·¤«¤¿¡É¡ä
12·î26Æü(¶â) ¶äºÂ ²¦»Ò¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:15 / START 19:00
Á´ÀÊ»ØÄê7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¤ªÌä¹ç¤»¥½¡¼¥´¡¼Åìµþ 03-3405-9999
ÌðÌî¤Þ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥Èhttp://yano-maki.com/