Hey ! Say ! JUMP ¹âÌÚÍºÌé¡¡²¼ÀÑ¤ß£³Ç¯àÄ¶½ÐÀ¤¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤æ¤¨¤Î¶ìÇº¡ÄÀèÇÚ¤âÊ£»¨¶»Ãæ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê£³£µ¡Ë¤È¸µ¡Ö£Á¡¥£Â¡¥£Ã¡½£Ú¡×¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢£±£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹âÌÚ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¡¢£°£·Ç¯¤Ë£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤È¤·¤Æ£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç£³Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÌÚ¤¬¡ÖÁá¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²Ï¹ç¤Ï¡ÖÁá¤¤¤è¡ª¡¡¤À¤Ã¤ÆËÍ¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î£²£°£±£²Ç¯¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ï¹ç¤Î²¼ÀÑ¤ß¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤â¡Ö¤è¤¯¤¾¼¤á¤º¤Ë¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¹âÌÚ¤Ë¡Ö²Ï¹ç¤¯¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤«¤âËÍ¤¿¤Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç¤Ï¡Ë¤½¤ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤È¤È¤â¤ËÁ°Àâ¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊÌ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÊÁ°Àâ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤â¡Ö¤Ç¤â¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¡ËÁá¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢»Ò¶¡¤¹¤®¤Æ²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤º¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Áá¤¤¤Ê¤é¤Ç¤ÏÇº¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£