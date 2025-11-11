¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¾®ÎÓÍµ²ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ¡ÈÏÓÁÈ¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦±ÀÆ¸²ôÌò¤Ë¡ª
¡¡2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ¡ÈÏÓÁÈ¡Ê¤¦¤Ç¤°¤ß¡Ë¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦±ÀÆ¸²ô¡Ê¤¦¤ó¤É¤¦¡¦¤«¤¤¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÀÆ¸²ôÌò¤ÎÀ¼Í¥¤Ï¾®ÎÓÍµ²ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÀÆ¸²ôÎ¨¤¤¤ë¡ÈÏÓÁÈ¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
¡¡¸¶ºî¤Ï1980Ç¯¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£1985Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¡¦ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ê¥®¥ã¥°¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ ¡È´ñÌÌÁÈ¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÁÈ¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ë³Æ¡ÈÁÈ¡É¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ¡ÈÏÓÁÈ¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼±ÀÆ¸²ô¡£¤¯¤»¤ÃÌÓ¤ÎÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÇÆÃÄê¤ÎÉô³è¤Ë½êÂ°¤»¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤é¤·¤¯ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÀÆ¸²ô¤ò±é¤¸¤ë¾®ÎÓÍµ²ð¤Ï¡ÖÏÓÁÈ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ñÌÌÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
±ÀÆ¸ ²ô¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÏÓÁÈ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ñÌÌÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¤ª¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡½¡½¤â¤·³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¹âÂç¤ÈÉô³è¤ä½¬¤¤»öÄÒ¤±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â³Ø¹»µ¢¤ê¤Î´ó¤êÆ»¤Ï¹»Â§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¶¡¦ÉáÄÌ¤ÎÍ·¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÀÆ¸²ôÎ¨¤¤¤ë¡ÈÏÓÁÈ¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
¡¡¸¶ºî¤Ï1980Ç¯¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£1985Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¡¦ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ê¥®¥ã¥°¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ë³Æ¡ÈÁÈ¡É¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ¡ÈÏÓÁÈ¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼±ÀÆ¸²ô¡£¤¯¤»¤ÃÌÓ¤ÎÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÇÆÃÄê¤ÎÉô³è¤Ë½êÂ°¤»¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤é¤·¤¯ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÀÆ¸²ô¤ò±é¤¸¤ë¾®ÎÓÍµ²ð¤Ï¡ÖÏÓÁÈ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ñÌÌÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
±ÀÆ¸ ²ô¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÏÓÁÈ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ñÌÌÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¤ª¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡½¡½¤â¤·³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¹âÂç¤ÈÉô³è¤ä½¬¤¤»öÄÒ¤±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â³Ø¹»µ¢¤ê¤Î´ó¤êÆ»¤Ï¹»Â§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¶¡¦ÉáÄÌ¤ÎÍ·¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª