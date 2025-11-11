º´Æ£Î®»Ê¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¡¦±é½ÐÉñÂæÂè2ÃÆ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É°ìµó²ò¶Ø
¡¡º´Æ£Î®»Ê¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæºîÉÊÂè2ÃÆ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Å·²¦½§¤Î¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î8Æü¾å±é¤µ¤ì¤ëÁá²µ½÷Í§µ®¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá²µ½÷Í§µ®¡¢¾¾ÅÄÎ¿¤é¡¢ÉñÂæ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¥¥ã¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º´Æ£Î®»Ê¤¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£º´Æ£¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯¤ËÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¥¹¥È¥ë¤È¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤È¤Ê¤ëÀÞ¸¶°ì¡Ê¤ª¤ê¤Ï¤é ¤Ï¤¸¤á¡ËÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÁá²µ½÷Í§µ®¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìµó½¸·ë¡£
¡¡Ææ¤ÎÂ¿¤¥¹¥Þ¥¤¥ëÌò¤òÅÄÂ¼¿´¡£ÀÞ¸¶¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÞ¸¶¤È¶¦¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤ï¤ì¤ëÇòÄ»³Ù¡Ê¤·¤é¤È¤ê ¤¬¤¯¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦UNiFY¤ÎÊ¡°æÇÃÌé¡£ÀÞ¸¶¤¬ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥È¥¦¡¢¥ä¥Þ¥À¡¢¥¢¥¥â¥È¤Î»°¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅµÏÂ¶ê¡¢ÄêËÜÉöÇÏ¡¢¾®ºäÎÃÂÀÏº¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ÅÄ±é¤¸¤ëÀ±Æà¤È´Ø¤ï¤ê¡¢À±Æà¤Î±¿Ì¿¤ò¤«¤Íð¤¹¥½¥¦¥Þ¤È¥«¥·¥Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¹âÌÚ½Ó¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤¦¤¨¤¤ä¥µ¥È¥·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÀ±ÆàÍÚ¡Ê¤Û¤·¤Ê ¤Ï¤ë¤«¡ËÌò¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÎ¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀÞ¸¶¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤ØÍ¶¤¦Ææ¤ÎÃË¡¦¹õÌîÎí»Ê¡Ê¤¯¤í¤Î¤ì¤¤¤¸¡ËÌò¤Ïº´Æ£Î®»Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡ÖµÓËÜ¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤´°§»¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬ÆóÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿À¤³¦¤ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¶ñ¸½²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë»ö¤Î¤Ê¤ó¤È¸÷±É¤Ê»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥¼¥í¤«¤éÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»ö¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æó½½¸Þ²¯ÉÃ¤Ï¡¢È¬½½Ç¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§ÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂº¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À±¤Î¿ô¤Û¤ÉÉñÂæ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ñ·àÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼°ìÆ±Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢Å·²¦½§¤Î¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î8Æü¾å±é¡£
