¿ÆÍ§¥í¥Ó¥ó¤ÎÄïÌò¤Ç´ñÀ×¤ÎÉü³è¡ª¡¡¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó£²¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤¬¡¢11·î21Æü¤«¤éÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¾¯Ç¯¥Õ¥£¥Ë¡¼¡Ê¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥à¥º¡Ë¤¬¡¢ÃÏ²¼¼¼¤ÎÃÇÀþ¤·¤¿¹õÅÅÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÏ¤¯¡Ö»à¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¡¢Ëå¥°¥¦¥§¥ó¡Ê¥Þ¥Ç¥ê¡¼¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¡Ë¤ÎÍ½ÃÎÌ´¤ÎÎÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢À¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Á°ºî¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤¬¶¯¤¯¡¢À¸Á°¤«¤é»à¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¿ÆÍ§¤Î¥í¥Ó¥óÌò¤òÇÐÍ¥¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é¤¬±é¤¸¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥í¥Ó¥ó¤Î¼ÂÄï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌòÊÁ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦±¿Ì¿Åª¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤«¤é¡¢º£²ó¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é¤¬¼«¤é4Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿°Ì´¤È¤ÎÏ¢º¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ËÃÏ¹ö¤ËÁò¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Ð¡¼¤¬¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¹õÅÅÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ·»Ëå¤Ë¡Ö±åÇ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ëËÜºî¡£Á°ºî¤Ç¥Õ¥£¥Ë¡¼¤òµß¤Ã¤¿¥í¥Ó¥ó¤Îº²¤Ï¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥°¥é¥Ð¡¼¤ÎÉü½²·à¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Èà¤é¤Î¥É¥é¥Þ¤ò°ìÁØÇ®¤¯¤¹¤ë¡¢É¬¸«¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÆÍ§¥í¥Ó¥óÌò¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é¡¢ÄïÌò¤Ç±¿Ì¿ÅªÉü³è¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó2¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡±ÇÁü¤Ç¡¢¥ß¥²¥ë¤¬¡Ö¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤Ï¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢»à¼Ô¤È¤Ê¤ê¤ª¤¾¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¥°¥é¥Ð¡¼¤Î¼Ù°¤Ê»Ñ¤¬¼¡¡¹¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥²¥ë¤¬±é¤¸¤ë¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ï¥°¥¦¥§¥ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤À¤¬¡¢¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï³§¡¢°Å¤¤²áµî¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¡£Á°ºî¤Ç¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ï·»¤Î¥í¥Ó¥ó¤ò¼º¤¤¡¢º£ºî¤Ç¥°¥é¥Ð¡¼¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£·»¤ò»¦¤·¤¿ÅÛ¤µ¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤â¤Þ¤¿¡¢·»¥í¥Ó¥ó¤ò¥°¥é¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¶²ý¤µ¤ì»´»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ä´Æ¶Ø¸å¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òÆ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬Í½ÃÎÌ´¤ÇÆÍ¤»ß¤á¤¿ÏÃ¤ò·Ù»¡¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï·¯¤À¤í¡©¡×¤È¥°¥¦¥§¥ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¿äÍý¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4Ç¯Á°¤ÎÆâµ¤¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ÈÀµµÁ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥í¥Ó¥ó¤¬¸ò¸ß¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥²¥ë¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥ó¤Ï¿ÆÍ§¤ò¼é¤ë¤¤¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤¬¥°¥¦¥§¥ó¤ò¼é¤ëÈÖ¤À¡×¤È4Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢´ÑµÒÁ´°÷¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¥Ó¥Ó¤é¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¡£
¡¡Ì¤¤À²áµî¤Î¶ì¤·¤ß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÈà¤éÀÄÇ¯¤¿¤Á¡¢¤½¤³¤Ø½±¤¤Íè¤ë¥°¥é¥Ð¡¼¤Î4Ç¯±Û¤·¤Î±åÇ°¤È¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¿¿¼Â¤ò¡¢´ÑµÒ¤ÏºÆ¤ÓÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éÇÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°ºî¤ÎÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ó¥ó¤ÏÀ½ºî¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¡¦À½ºî¤Î C¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥ó¤òÌá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°ìÅÙ¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥ß¥²¥ë¤Ë¥í¥Ó¥ó¤ÎÄï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡Ö´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤é¤·¤¯¡¢¥ß¥²¥ëºÆ½Ð±é¤¬¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¥í¥Ó¥ó¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â³ÊÔ¤Ø¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ï¥ß¥²¥ë¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÁ°ºî¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»à¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤³¤Î±Ç²è¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤«¤é¥í¥Ó¥ó¤ÎÄïÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤·¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥²¥ë¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈàËÜ¿Í¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥²¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¥ß¥²¥ë¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÁ°ºî¤Î¥í¥Ó¥óÌò¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸«»ö¤ËÊÌ¿Í¤È¤·¤Æ±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥±¥ó¥«¶¯¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î·»¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿Í¥ÅùÀ¸¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿¥ß¥²¥ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¥ß¥²¥ë¤ÏÄï¤â·»¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Õ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¥Ú¡¼¥¸¤´¤È¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¡£Á°ºî¤è¤êÉÝ¤¯¡¢¤Ç¤â¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤â¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥í¥Ó¥ó¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¡¢º£¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¥í¥Ó¥ó¤Îº²¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»´·à¤«¤é4Ç¯¸å¡¢17ºÐ¤Î¥Õ¥£¥Ë¡¼¤È15ºÐ¤Î¥°¥¦¥§¥ó·»Ëå¤¬¡¢»à¼Ô¥°¥é¥Ð¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ËÜºî¤Ç¡¢·»¥í¥Ó¥ó¤Î¡Öº²¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤â¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é±é¤¸¤ë¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Î³èÌö¤ÏÂç¤¤Ê¸«½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¡¢¥ß¥²¥ë¤¬¡Ö¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤Ï¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢»à¼Ô¤È¤Ê¤ê¤ª¤¾¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¥°¥é¥Ð¡¼¤Î¼Ù°¤Ê»Ñ¤¬¼¡¡¹¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥²¥ë¤¬±é¤¸¤ë¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ï¥°¥¦¥§¥ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤À¤¬¡¢¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï³§¡¢°Å¤¤²áµî¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¡£Á°ºî¤Ç¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ï·»¤Î¥í¥Ó¥ó¤ò¼º¤¤¡¢º£ºî¤Ç¥°¥é¥Ð¡¼¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£·»¤ò»¦¤·¤¿ÅÛ¤µ¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤â¤Þ¤¿¡¢·»¥í¥Ó¥ó¤ò¥°¥é¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¶²ý¤µ¤ì»´»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ä´Æ¶Ø¸å¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òÆ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬Í½ÃÎÌ´¤ÇÆÍ¤»ß¤á¤¿ÏÃ¤ò·Ù»¡¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï·¯¤À¤í¡©¡×¤È¥°¥¦¥§¥ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¿äÍý¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4Ç¯Á°¤ÎÆâµ¤¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ÈÀµµÁ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥í¥Ó¥ó¤¬¸ò¸ß¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥²¥ë¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥ó¤Ï¿ÆÍ§¤ò¼é¤ë¤¤¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤¬¥°¥¦¥§¥ó¤ò¼é¤ëÈÖ¤À¡×¤È4Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢´ÑµÒÁ´°÷¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¥Ó¥Ó¤é¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¡£
¡¡Ì¤¤À²áµî¤Î¶ì¤·¤ß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÈà¤éÀÄÇ¯¤¿¤Á¡¢¤½¤³¤Ø½±¤¤Íè¤ë¥°¥é¥Ð¡¼¤Î4Ç¯±Û¤·¤Î±åÇ°¤È¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¿¿¼Â¤ò¡¢´ÑµÒ¤ÏºÆ¤ÓÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éÇÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°ºî¤ÎÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ó¥ó¤ÏÀ½ºî¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¡¦À½ºî¤Î C¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥ó¤òÌá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°ìÅÙ¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥ß¥²¥ë¤Ë¥í¥Ó¥ó¤ÎÄï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡Ö´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤é¤·¤¯¡¢¥ß¥²¥ëºÆ½Ð±é¤¬¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¥í¥Ó¥ó¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â³ÊÔ¤Ø¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ï¥ß¥²¥ë¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÁ°ºî¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»à¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤³¤Î±Ç²è¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤«¤é¥í¥Ó¥ó¤ÎÄïÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤·¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥²¥ë¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈàËÜ¿Í¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥²¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¥ß¥²¥ë¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÁ°ºî¤Î¥í¥Ó¥óÌò¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸«»ö¤ËÊÌ¿Í¤È¤·¤Æ±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥±¥ó¥«¶¯¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î·»¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿Í¥ÅùÀ¸¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿¥ß¥²¥ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¥ß¥²¥ë¤ÏÄï¤â·»¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Õ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¥Ú¡¼¥¸¤´¤È¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¡£Á°ºî¤è¤êÉÝ¤¯¡¢¤Ç¤â¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤â¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥í¥Ó¥ó¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¡¢º£¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¥í¥Ó¥ó¤Îº²¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»´·à¤«¤é4Ç¯¸å¡¢17ºÐ¤Î¥Õ¥£¥Ë¡¼¤È15ºÐ¤Î¥°¥¦¥§¥ó·»Ëå¤¬¡¢»à¼Ô¥°¥é¥Ð¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ËÜºî¤Ç¡¢·»¥í¥Ó¥ó¤Î¡Öº²¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤â¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥ß¥²¥ë¡¦¥â¥é±é¤¸¤ë¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤Î³èÌö¤ÏÂç¤¤Ê¸«½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¡£