¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤È¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÅìÌî·½¸ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤¬2026Ç¯1·î2¡¦3Æü³Æ22»þ¡¢2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¹±¾¾Í´Î¤¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¹±¾¾Í´Î¤
¡¡»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¤¬¡È¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Î¾Ú¿Í¡É¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥¡¼¾ì¡£¤½¤ì¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ËÈëÁÜºº¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿½ê³í¤Î·º»ö¡£ËÜºî¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸VS½ê³í¤Î·º»öVS·Ù»ëÄ£ËÜÉô¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¡£
¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¿©»ö½è¤¤Ê¤·¡×¤È¡ÖÎ¹´Û¤¤Ê¤·¡×¤Î¤ª¤«¤ß¡¦ÀîÃ¼Í³´õ»Ò¡£¸µ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¶ËÈëÁÜºº¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾®¿ù·º»ö¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãç´Ö¤Ï¡Ö»ä¤Ï²Æì½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ë¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤òÀã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Í³´õ»Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤ó¤ÊÀã¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¡¦Îµ¼Â¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤ÎÍ§¿Í¤ÇÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÇÈÀî¾Ê¸ã¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÉô°÷¡£»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Îµ¼Â¤È¤È¤â¤Ë¡È¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Î¾Ú¿Í¡ÉÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âé¸ï¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢Àã»³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹±¾¾Í´Î¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¿ù¤ÎÉô²¼¤Î½ê³í½ð·º»ö¤Ç¡¢¾®¿ù¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÇò°æ¶×²»¡£Îµ¼Â¤é¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¿¤á¾®¿ù¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¡¼¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¹±¾¾¤Ï¡ÖÇò°æ¤Ï¼ã¼ê¤Î·º»ö¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥à¥í¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀèÇÚ·º»ö¤Î¾®¿ù¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ
¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Ä¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¡¢¡Ö¥à¥í¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¶Ë´¨¤Î²¹Àô³¹¤È¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´¨¤µ¤¬¿á¤Èô¤Ö¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Å¤«¤¤¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¶â¤æ¤ó¤ß¡£¹Âç¤ÊÀã»³¤ÊÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡£¡Ö¤¨¤óºá¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¤È¥Á¥§¥¤¥¹¤Î¼ÀÁö´¶¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÌî·½¸ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡¦BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î2¡¦3Æü³Æ22»þ¡¢2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¡£
