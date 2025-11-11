Ìý¤ò»È¤ï¤º¡È³°¥«¥ê¡õÃæ¤Õ¤ï¡É¤Ë¡ª Ìý¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼Ä´Íý¤¬³ð¤¦¡ÖNinja ¥ß¥Ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡¢¾®·¿¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNinja¡×(¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ë¤Î²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖNinja ¥ß¥Ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤ò2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ìý¤ò»È¤ï¤º¶¯ÎÏÇ®É÷¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢Í¾·×¤ÊÌý¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÃÖ¤¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤¬¿©Àö´ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¶¯ÎÏÇ®É÷¤Ç¿©ºà¤òÊñ¤ó¤ÇÌý¤ò»È¤ï¤º¤Ë²ÃÇ®Ä´Íý¤Ç¤¤ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡£¿©ºà¤Î³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿©ºà¤Î»é¼Á¤ò75¡ó°Ê¾å¤â¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÍÈ¤²Êª¤â»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¥â¡¼¥É¤ÎÁªÂò¤ä²¹ÅÙÀßÄê¤ÎÁàºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤È´ÊÃ±¤ËÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Éý¤¬¤ï¤º¤«20cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¦¾ì½ê¤â¼è¤é¤º¡¢¼ýÇ¼¤Ë¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÆâ¤È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤ä´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Î¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯²Ã¹©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤²¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢±ø¤ì¤âÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢Àö¤¦¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã
¡ÖNinja ¥ß¥Ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î21Æü
¼ÂÇä²Á³Ê¡§9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
