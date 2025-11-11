Ç½ÅÐ¤Î²¹Àô³¹ Éü³è¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¡¡ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´ÛŽ¢ÈþÏÑÁñŽ£¡¡Éüµì¹©»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ°ìÈÌµÒ¼õ¤±Æþ¤ì
µîÇ¯Àµ·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¡£¼·ÈøÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û¡ÖÈþÏÑÁñ¡×¤¬11Æü¡¢Ìó1Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤Ë°ìÈÌµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»～¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉü¶½¤ò±þ±ç¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
µîÇ¯¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤Ë°ìÈÌµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿ÌÁ°¡¢68¼¼¤¢¤Ã¤¿Éô²°¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÈÌµÒ¤¬½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºß¡¢5Éô²°¤Î¤ß¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤äµÒ¼¼¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤â½É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Éüµì¤Ø¸þ¤±¤¿¹©»ö¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÇ½ÅÐÈ¾Åç¡¢¼·ÈøÏÑ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æº£¤·¤«¤ß¤ì¤Ê¤¤É÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
±Ä¶ÈºÆ³«½éÆü¡¢Åìµþ¤«¤éË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ä
Åìµþ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¡Ö°ìÈÕ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥°¥Ã¤ÈÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ¯¤±¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2Ç¯¸å¤Î2027Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë¹©»ö¤ò´°Î»¤µ¤»¡¢48Éô²°¤Ç¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÈþÏÑÁñ¡£
ÏÂÁÒ²¹Àô¤Î´°Á´Éü³è¤Ø¸þ¤±¡¢Êâ¤ß¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£