¡ÈÆ¬¤Î¤¤¤¤¼Ô¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¤³¡É¤ÈÊë¤é¤¹²¦ÍÍ¡£»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¡©¡ÚÍç¤Î²¦ÍÍ¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·©
¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÀåÀÚ¿ý
ÀÎ¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿ý¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¿ý¤Ï¾ã»ÒÄ¥¤ê¤Î¥Î¥ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÀå¤òÀÚ¤é¤ì¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¿ý¤¬Êë¤é¤¹¤ª½É¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¿ý¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¾®¤µ¤Ê¤Ä¤Å¤é¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ä¤Å¤é¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤éÊõÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤Êý¤Î¤Ä¤Å¤é¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤ª½É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Âç¤¤Ê¤Ä¤Å¤é¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤ÇÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Å¤é¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¼Ø¤ä¤ª¤Ð¤±¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
Íç¤Î²¦ÍÍ
¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÍÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ê²¦ÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²¦ÍÍ¤¬ÍÎÉþ¹¥¤¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿»ÅÎ©¤Æ²°¤¬¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²¦ÍÍ¤«¤é¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤²¦ÍÍ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤Éþ¤ò¼«Ëý¤·¡¢¼þ¤ê¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤â¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤Éþ¤òË«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¦ÍÍ¤Ï¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éþ¤¬¸«¤¨¤º¥Ð¥«¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ï¸ý¤ò¤Ä¤°¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡Ö²¦ÍÍ¤ÏÍç¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ö²¦ÍÍ¤ÏÍç¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²¦ÍÍ¤Ï¡¢Íç¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
