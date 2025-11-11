BOYNEXTDOOR¡¦SUNGHO¡¢¥È¥à¤ò¡È²ó¼ý¡É¡¡ºÆ²ñ¤ËÂç´î¤Ó¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬11Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖYOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë-¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¡ØTom and Jerry MUSIC TREE¡ÙÅÀÅô¼°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ª¥¸¥§¥ê¡¼¤òÉï¤Ç¤ëRIWOO¡õWOONHAK
¡¡¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö2·î¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿WOONHAK¤Ï¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¤ÈÎÙ¤ËÊÂ¤Ó¡¢½ª»Ï¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼85¼þÇ¯µÇ°¥½¥ó¥°¡ÖSAY CHEESE¡ª¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¾§¡£°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤ä²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅÀÅô¸å¡¢JAEHYUN¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØSAY CHEESE¡ª¡Ù¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¹ßÃÅ»þ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥È¥à¤Î¼ó¤òSUNGHO¤¬¤Ä¤«¤ß¡¢¡È²ó¼ý¡É¤¹¤ëÌû²÷¤Ê»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖTom and Jerry MUSIC TREE¡×¤Ï¡¢¥È¥à¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤¬¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡£¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶1³¬¡Ö¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ç¡¢¤¤ç¤¦11Æü¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤ÇÅÀÅô¤µ¤ì¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é¤ÏÁõ¾þ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
