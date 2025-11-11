ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÌ¥¤»¤ë¡íÂç¿Í¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç¡í¤ò¾Ò²ð¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¸µ¡¦¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ê56¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê»äÉþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×ÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í»äÉþ
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤ª½Ð³Ý¤±¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÈÃ»¤¯¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤!?¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²!!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤ ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
