女優のシンシア・エリヴォが、昨年ロンドンで開催された主演映画「ウィキッドふたりの魔女」のプレミアで紛失していた黒の帽子に再会して驚きと喜びを隠せなかった。



【写真】衣装が素敵！ウィキッド出演者の豪華２ショット！

ＴｉｋＴｏｋに投稿された動画の中で、１年後に行われたロンドンのイベント終了後にファンのクララさんからその帽子を自宅に保管していることを告げられたシンシアは「冗談でしょ？私の帽子を見つけたの？オーマイガー！」と叫び、クララさんがスマートフォンで証拠写真を見せ、「私の家にあるんです！今は持っていませんが」と伝えた。シンシアは「返してもらえる？もう永遠に失くしたと思ってたわ」と感激し、スタッフとクララさんで返却の手配を進めたという。



シンシアは「この方の連絡先を教えてね。あなたは命の恩人よ」と語り、感謝の気持ちを表した。



この動画は２４時間以内に５００万回以上再生され、１０００件以上のコメントが寄せられた。ユーザーの１人は「本当に微笑ましい。見つけて返す手配ができてよかった！」と書き、別のユーザーは「誠実さに優しさで報いてほしい」とコメント。さらに「人間らしさがあふれていて素敵」との声もあった。



シンシアは来年３月に日本公開予定の「ウィキッド 永遠の約束」で再びエルファバ役を演じる。続編では、オズの魔法使い（ジェフ・ゴールドブラム）が自身の力について嘘をついていたことを知ったエルファバが敵視される展開に。親友グリンダ（アリアナ・グランデ）は、エルファバと魔法使いの間で選択を迫られる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）