¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬11Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤¬Ëþ¼¼¤Î»þ¤Ë¡¢¥È¥¤¥ìÆâ¤Î¿Í¤ËËþ¼¼¤ò¥Á¥ã¥¤¥à¤òÌÄ¤é¤»¤ë¥Ü¥¿¥ó¤òÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊNEXCOÃæÆüËÜ¡Ë¤¬»î¸³Åª¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòº£¤Î¥È¥¤¥ì»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥³¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î»þÂå¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£Èâ¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬³Ý¤±¤¿ºÝ¤ËÆþ¼¼Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³°¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¸Ä¼¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³°¤«¤é¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤ÆÆþ¼¼Ãæ¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥¤¥ìÂÔ¤Á¤Î¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤¬¶õ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡Ê¥É¥¢¤Î¡ËÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¸Ä¼¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ª¤¬³°¤ì¤ì¤ÐÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤±¤Ï¡È¥È¥ó¥È¥ó¡É¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤Ø¤ÎÄó¸À¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö½÷À¤ÎÊý¤Ë3¤Ä¤·¤«¥È¥¤¥ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢1¸Ä¤ÏÏÂ¼°¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÈò¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢2¸Ä¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¡£ËÌÅÍ¤ÏÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤ÇÉ¨¤¬¶Ê¤¬¤é¤º¡¢ÏÂ¼°¤Î»ÈÍÑ¤Ïº¤Æñ¡£¡ÖÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤ÊÃ¯¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£ÏÂ¼°¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ2¤Ä¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤â¤½¤í¤½¤í¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£