¡¡ÄÅ»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Åð»£ÌÜÅª¤Ç¸Ä¼¼Æâ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÄÅ½ð¤Ï11Æü¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È»°½Å¸©ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©¿¦°÷´ß¹¾ÂÙ²ÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¡áÄÅ»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢4Æü¸á¸å3»þ15Ê¬¤´¤í¡¢»ÔÆâ¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ±¸©¤Î20Âå½÷À¤òÅð»£¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¸Ä¼¼Æâ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Àµ¿¤¤¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6Æü¤Ë½÷À¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬¡¢ÄÌÊó¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£½ð¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ß¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄÅ·úÀß»öÌ³½ê¤Îµ»»Õ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£