Nintendo Switch 2¡¢ËÜÂÎ¹¹¿·¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎHDRÄ´À°¤Î²èÌÌÉ½¼¨¤¬²þÁ±
Nintendo Switch 2¤ÎËÜÂÎ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¸ø³«¡£¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×ÀßÄê¤Î¡ÖHDRÄ´À°¡×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸«¤¨Êý¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²èÌÌÉ½¼¨¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£¹¹¿·¸å¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö21.0.0¡×¡£
HDR´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×ÀßÄê¡äËÜÂÎ²èÌÌ¤Î¡ÖHDR½ÐÎÏ¡×¤Î¹àÌÜÌ¾¤¬¡ÖËÜÂÎ²èÌÌ¤ÎHDR½ÐÎÏ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
HDRÄ´À°¤Î²èÌÌ
¹¹¿·¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾åÂ¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Þー¥¯¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤«¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤«¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì³ç¤ÇÃæ»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥½¥Õ¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜÂÎ¤Ç¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¢¤½¤ó¤À¿Í¤ÎµÏ¿¡×¤Ë¡¢¥²ー¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤¿Áê¼ê¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥²ー¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç°Ê²¼¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü
¥Á¥ã¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¹¥êー¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È²»À¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ë¥ó¥°(¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Ë²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤À¤ì¤ÎÈ¯¸À¤«¤ò¶èÊÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë½èÍý)¤òOFF¤Ë¤Ç¤¤ëÀßÄê¤òÄÉ²Ã¡£
¥Á¥ã¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¥É¥Ã¥¯¤«¤éËÜÂÎ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬ÍÀþ¤«¤éÌµÀþ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¡£
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥²ー¥à¥«ー¥É¡×¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»È¤¦¡×ÀßÄê¤¬OFF¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¥Çー¥¿¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤À¤±¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥²ー¥à¥«ー¥É¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¡ä¡Ö¥Çー¥¿¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡×¤«¤é¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¡ÖÀßÄê¡×¤Ç°Ê²¼¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü
¡Ö¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Î½é²óÀßÄê¤¬´°Î»¤·¤¿Æü¤òÉ½¼¨¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡ä¡Ö²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¡×¤¬ON¤Î»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¥ー¥Üー¥É¤ÎÍ½Â¬ÊÑ´¹Ê¸»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡ä¡Ö²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¡×¤Ç¡¢¡ÖÆÉ¤ß¾å¤²Â®ÅÙ¡×¤Î¾å¸Â¤ò300%¤«¤é400%¤ËÊÑ¹¹¡£
¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¡×¤ÇÌµÀþÀÜÂ³Ãæ¤ÎSwitch 2 Pro¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î²»À¼¥âー¥É¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(¡Ö°ÂÄê¡×¤È¡ÖÄãÃÙ±ä¡×¤Î2¼ïÎà¡¢¡ÖÄãÃÙ±ä¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö°ÂÄê¡×¤è¤ê¤â²»À¼¤ÎÃÙ±ä¤¬Äã¸º¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÌµÀþ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²»¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë)¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡äËÜÂÎ²èÌÌ¤Î¡ÖHDR½ÐÎÏ¡×¤Î¹àÌÜÌ¾¤ò¡ÖËÜÂÎ²èÌÌ¤ÎHDR½ÐÎÏ¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡ä¡ÖHDRÄ´À°¡×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸«¤¨Êý¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²èÌÌÉ½¼¨¤ò²þÁ±¡£
¡ÖÄÌÃÎ¡×¡ä¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄÌÃÎÀßÄê¡×¤Î¹àÌÜÌ¾¤ò¡ÖNintendo Switch Online¤ÎÄÌÃÎÀßÄê¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡ÖËÜÂÎ¡×¡ä¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î½¼ÅÅ¤òÌó90%¤ÇÄä»ß¡×¤Î¹àÌÜÌ¾¤ò¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î½¼ÅÅ¤òÌó80～90%¤ÇÄä»ß¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡ÖËÜÂÎ¡×¡ä¡Ö¸À¸ì¡×¤Ç¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤Î½¤Àµ¤È¡¢Æ°ºî¤Î°ÂÄêÀ¸þ¾å¤ò¼Â»Ü¡£