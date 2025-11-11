NÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡¡È¯¸À¡Öº¬µò¡×¤Î¾ðÊó¤ò¡Èµõµ¶¤ÈÇ§¼±¡É¤«¡¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡·Ù»¡¤Ï¾ðÊó¶¨ÎÏ¼Ô¤é¤È¤Î¡È¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¡É¤Î¤ª¤½¤ì¹ÍÎ¸¤·ÂáÊá¤«
¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡£È¯¸À¤Î¡Öº¬µò¡×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¡£µîÇ¯12·î¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯1·î¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤â¡Ä
Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÃÝÆâ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ï¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤¹ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
µõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¼«Âð¤Ç»àË´¤·¡¢¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤ÎÀ®Î©¤Ë¤ÏÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÆÀ¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤äÂáÊá¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¡¢¿¿¼ÂÁêÅöÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¼«¿È¤¬¿¿¼Â¤À¤È¿®¤¸¤ë¤Î¤ËÁêÅö¤ÊÍýÍ³¤äº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö¾ðÊó¸»¡×¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¾ðÊó¤½¤Î¤â¤Î¤òµõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤é¤È¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
